«Норникель» отстранил сливавших жидкость из отстойника на фабрике в Норильске
«Норникель» отстранил от работы ответственных за слив оборотной воды на прилегающую территорию Талнахской обогатительной фабрики, указано в сообщении компании. Руководство фабрики допустило грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища. В «Норникеле» заявили, что сотрудничают с Росприроднадзором и МЧС.
Руководство откачивало воду за границу отстойника, чтобы предотвратить нештатные ситуации из-за повышения уровня воры, подтвердил представитель «Норникеля». Ранее об этом сообщала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она уточняла в своем Instagram, что отстойник переполнился из-за обильного ливня. Хвостов обогащения в утекшей воде нет, утверждал «Норникель».
Об инциденте на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске утром 28 июня сообщила «Новая газета». Издание утверждало, что отходы с фабрики сбрасывались в реку Пясино. В краевом управлении МЧС отметили, что есть угроза попадания стоков в реку Хареллах, передавали «РИА Новости». После сообщений «Новой газеты» на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Трактор «Норникеля», разбиравший трубу, наехал на служебную машину с представителями прокуратуры, в ходе происшествия никто не пострадал.