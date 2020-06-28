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«Норникель» отстранил сливавших жидкость из отстойника на фабрике в Норильске

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«Норникель» отстранил от работы ответственных за слив оборотной воды на прилегающую территорию Талнахской обогатительной фабрики, указано в сообщении компании. Руководство фабрики допустило грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища. В «Норникеле» заявили, что сотрудничают с Росприроднадзором и МЧС.

Руководство откачивало воду за границу отстойника, чтобы предотвратить нештатные ситуации из-за повышения уровня воры, подтвердил представитель «Норникеля». Ранее об этом сообщала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она уточняла в своем Instagram, что отстойник переполнился из-за обильного ливня. Хвостов обогащения в утекшей воде нет, утверждал «Норникель».

Об инциденте на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске утром 28 июня сообщила «Новая газета». Издание утверждало, что отходы с фабрики сбрасывались в реку Пясино. В краевом управлении МЧС отметили, что есть угроза попадания стоков в реку Хареллах, передавали «РИА Новости». После сообщений «Новой газеты» на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Трактор «Норникеля», разбиравший трубу, наехал на служебную машину с представителями прокуратуры, в ходе происшествия никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных