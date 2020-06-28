«Норникель» отстранил сливавших жидкость из отстойника на фабрике в Норильске

Об инциденте на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске утром 28 июня сообщила «Новая газета». Издание утверждало, что отходы с фабрики сбрасывались в реку Пясино. В краевом управлении МЧС отметили, что есть угроза попадания стоков в реку Хареллах, передавали «РИА Новости». После сообщений «Новой газеты» на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Трактор «Норникеля», разбиравший трубу, наехал на служебную машину с представителями прокуратуры, в ходе происшествия никто не пострадал.