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Airbus сократит производство на 40% в ближайшие два года

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Airbus планирует сократить производство на 40% в ближайшие два года из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, заявил немецкой газете Die Welt гендиректор компании Гийом Фори. Производство будет восстановлено до прежнего уровня только к 2025 г., отметил он.

По его словам, авиаконцерн также вынужден будет пойти на значительное сокращение сотрудников. Сколько именно сотрудников будет уволено, он не уточнил. «Речь идет о необходимой адаптации к массовому падению производства. Речь идет об обеспечении нашего будущего», — добавил Фори.

По информации источников Reuters, Airbus уже на этой неделе может представить план масштабной реорганизации. Компания может сократить от 14 000 до 25 000 сотрудников.

В начале апреля Reuters сообщал, что Airbus сократит производство реактивных лайнеров из-за пандемии коронавируса и кризиса в авиации и авиастроении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных