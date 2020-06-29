Airbus сократит производство на 40% в ближайшие два года
Airbus планирует сократить производство на 40% в ближайшие два года из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, заявил немецкой газете Die Welt гендиректор компании Гийом Фори. Производство будет восстановлено до прежнего уровня только к 2025 г., отметил он.
По его словам, авиаконцерн также вынужден будет пойти на значительное сокращение сотрудников. Сколько именно сотрудников будет уволено, он не уточнил. «Речь идет о необходимой адаптации к массовому падению производства. Речь идет об обеспечении нашего будущего», — добавил Фори.
По информации источников Reuters, Airbus уже на этой неделе может представить план масштабной реорганизации. Компания может сократить от 14 000 до 25 000 сотрудников.
В начале апреля Reuters сообщал, что Airbus сократит производство реактивных лайнеров из-за пандемии коронавируса и кризиса в авиации и авиастроении.