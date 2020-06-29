Airbus сократит производство на 40% в ближайшие два года

По его словам, авиаконцерн также вынужден будет пойти на значительное сокращение сотрудников. Сколько именно сотрудников будет уволено, он не уточнил. «Речь идет о необходимой адаптации к массовому падению производства. Речь идет об обеспечении нашего будущего», — добавил Фори.