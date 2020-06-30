«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража
«Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража выплатил польской компании PGNiG компенсацию в размере $1,5 млрд, сообщила российская компания. PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 г. Сумма компенсации — это переплата за газ, поставленный по газопроводу «Ямал-Европа», решил ранее суд.
«Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ходе обжалования», — уточнили в компании.
Стокгольмский арбитраж постановил выплатить компенсацию в конце марта. Контракт между «Газпромом» и PGNiG на поставку 9,8 млрд кубометров газа ежегодно был подписан в 1996 г. Он действует до 2022 г. Польская компания позже сообщила, что формула цены на газ была изменена на более рыночную. Соответствующее дополнение к договору стороны подписали в июне этого года.
В конце мая «Газпром» направил апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в суд округа Свеа (Швеция).