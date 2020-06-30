«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж постановил выплатить компенсацию в конце марта. Контракт между «Газпромом» и PGNiG на поставку 9,8 млрд кубометров газа ежегодно был подписан в 1996 г. Он действует до 2022 г. Польская компания позже сообщила, что формула цены на газ была изменена на более рыночную. Соответствующее дополнение к договору стороны подписали в июне этого года.