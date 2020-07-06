«Аэрофлот» намерен восстановить половину пассажиропотока к концу года

Снятие ограничений на внутренних рейсах, по словам Савельева, поможет «Аэрофлоту» восстановить уровень внутренних перевозок 2019 г. к декабрю 2020 г. Многие отказываются от перелетов, потому что в городах, куда они собираются лететь, действуют ограничительные меры из-за распространения коронавируса, сетует гендиректор «Аэрофлота». «Конечно, мы понимаем, что это эпидемическая обстановка, но без этого нам не разлететься», – сказал он Путину. Президент отметил, что решение об ограничениях принимают губернаторы, при этом они сами заинтересованы в загрузке гостиниц и отелей.