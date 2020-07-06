«Аэрофлот» намерен восстановить половину пассажиропотока к концу года
«Аэрофлот» планирует восстановить пассажиропоток на 50% до конца 2020 г., т. е. до 30 млн пассажиров, сказал генеральный директор компании Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным. От отметил, что восстановление «будет для нас для всех достаточно тяжелым»: в апреле перевозки «Аэрофлота» упали на 95%, что примерно соответствует падению зарубежных авиакомпаний на 96–98%. Савельев также допустил 80%-ное восстановление международных перевозок к декабрю 2020 г. – в случае, если удастся договориться со странами, которые возобновляют полеты.
Снятие ограничений на внутренних рейсах, по словам Савельева, поможет «Аэрофлоту» восстановить уровень внутренних перевозок 2019 г. к декабрю 2020 г. Многие отказываются от перелетов, потому что в городах, куда они собираются лететь, действуют ограничительные меры из-за распространения коронавируса, сетует гендиректор «Аэрофлота». «Конечно, мы понимаем, что это эпидемическая обстановка, но без этого нам не разлететься», – сказал он Путину. Президент отметил, что решение об ограничениях принимают губернаторы, при этом они сами заинтересованы в загрузке гостиниц и отелей.
Савельев отметил, что люди боятся лететь даже с большими скидками на билеты. Рейсы, на которые скуплены почти все билеты, перед вылетом заполняются до 80%. Загрузка некоторых рейсов падает до 50%, в таком случае «Аэрофлот» рассаживает пассажиров в шахматном порядке. Компания делает это «просто потому, что есть такая возможность», принципиально же «Аэрофлот» считает, что на борту самолета риск заражения коронавирусом низкий.