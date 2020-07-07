Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса. Также с 15 июля возобновят движение поездов в межтерминальном переходе аэропорта, рассказали в пресс-службе «Шереметьево».
Всего в «Шереметьево» шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе 2020 г. С, а также D, E и F (международные рейсы). В конце января «Шереметьево» из-за коронавируса перевел в терминал F все международные рейсы из терминала D, все внутренние — в терминал B. Временно закрытыми остаются терминалы E и F.
Россия с 27 марта приостановила авиасообщение со всеми странами мира. В июле российский президент Владимир Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян.