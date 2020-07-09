FT: Директор Wirecard располагал документами об использовании «Новичка»

Пропавший без вести операционный директор финансовой компании Wirecard Ян Марсалек располагал документами о применении нервно-паралитического вещества «Новичка» при покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет Financial Times по данным документов и осведомленных источников. Летом 2018 г., по утверждению FT, Марсалек рассказывал трейдерам из Лондоне о документах. Устанавливая связи с трейдерами, Марсалек определял, кто из них добивается понижения акций Wirecard.