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FT: Директор Wirecard располагал документами об использовании «Новичка»

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Пропавший без вести операционный директор финансовой компании Wirecard Ян Марсалек располагал документами о применении нервно-паралитического вещества «Новичка» при покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет Financial Times по данным документов и осведомленных источников. Летом 2018 г., по утверждению FT, Марсалек рассказывал трейдерам из Лондоне о документах. Устанавливая связи с трейдерами, Марсалек определял, кто из них добивается понижения акций Wirecard.

В числе документов, бывших в распоряжении у топ-менеджера Wirecard, — точный химический состав «Новичка», материалы расследования Организации по запрещению химического оружия, а также описание позиции России об отравлении в Солсбери.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей с использованием разработанного в СССР агента «Новичок». Кремль обвинения отвергает.

8 июня аудиторы EY установили несоответствие в 1,9 млрд евро между заявленным и реальным балансом Wirecard. 22 июня в компании заявили, что этих средств, считавшихся пропавшими, с большой долей вероятности не существовало в принципе. Марсалек был уволен из Wirecard, его нахождение после увольнения компании неизвестно. Текущее руководство Wirecard полагает, что Марсалек находится в бегах, передавал The Wall Street Journal.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных