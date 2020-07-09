FT: Директор Wirecard располагал документами об использовании «Новичка»
Пропавший без вести операционный директор финансовой компании Wirecard Ян Марсалек располагал документами о применении нервно-паралитического вещества «Новичка» при покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет Financial Times по данным документов и осведомленных источников. Летом 2018 г., по утверждению FT, Марсалек рассказывал трейдерам из Лондоне о документах. Устанавливая связи с трейдерами, Марсалек определял, кто из них добивается понижения акций Wirecard.
В числе документов, бывших в распоряжении у топ-менеджера Wirecard, — точный химический состав «Новичка», материалы расследования Организации по запрещению химического оружия, а также описание позиции России об отравлении в Солсбери.
Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей с использованием разработанного в СССР агента «Новичок». Кремль обвинения отвергает.
8 июня аудиторы EY установили несоответствие в 1,9 млрд евро между заявленным и реальным балансом Wirecard. 22 июня в компании заявили, что этих средств, считавшихся пропавшими, с большой долей вероятности не существовало в принципе. Марсалек был уволен из Wirecard, его нахождение после увольнения компании неизвестно. Текущее руководство Wirecard полагает, что Марсалек находится в бегах, передавал The Wall Street Journal.