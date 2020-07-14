Доходы от экспорта золота обогнали выручку от продаж газа за рубеж

Доходы «Газпрома» от экспорта газа во втором квартале 2020 г., по оценке Банка России, упали вдвое по сравнению с первым кварталом и в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г, до $3,5 млрд. В апреле—мае «Газпром» поставил за рубеж 24 млрд куб. м газа, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная цена российского газа в мае упала ниже уровня рентабельности, до $94,4 за 1 тыс. куб. м — почти в два раза меньше, чем было в мае 2019 года ($183,87).