Доходы от экспорта золота обогнали выручку от продаж газа за рубеж
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за апрель и май, «Газпром» продал за границу трубопроводного газа на $2,4 млрд, предварительные данные Банка России оценивают выручку «Газпрома» от зарубежных поставок за весь второй квартал в $3,5 млрд. Из данных Центробанка следует, что эта минимальные продажи за квартал с 2002 г. За апрель-май из России вывезли за рубеж, по данным ФТС, 65,4 тонны золота, выручив за него $3,55 млрд. Таким образом доходы от экспорта золота за два месяца превысили выручку от экспорта газа за три месяца.
По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, такая ситуация в истории страны сложилась впервые. Он отметил, что, как минимум с 1994 г. экспорт газа приносил больше выручки, чем экспорт золота. В апреле—мае 2019 г. Россия экспортировала золота на $247 млн, а в первом квартале 2020 г. — на $1,4 млрд. За год продажи выросли более чем в 14 раз, а по сравнению с январем—мартом — в 2,5 раза. Такой резкий рост произошел в том числе на фоне решения Центробанка отказаться от покупок золота, считает Худалов.
Доходы «Газпрома» от экспорта газа во втором квартале 2020 г., по оценке Банка России, упали вдвое по сравнению с первым кварталом и в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г, до $3,5 млрд. В апреле—мае «Газпром» поставил за рубеж 24 млрд куб. м газа, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная цена российского газа в мае упала ниже уровня рентабельности, до $94,4 за 1 тыс. куб. м — почти в два раза меньше, чем было в мае 2019 года ($183,87).