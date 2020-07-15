В «Магните» сменился финансовый директор
Финансовый директор «Магнита» Елена Милинова покидает занимаемый пост, говорится в сообщении компании.
На должность финансового директора «Магнита» она пришла в апреле 2018 г. С 15 июля исполняющим обязанности финансового директора назначен Дмитрий Иванов.
«Мы искренне ценим проделанную Еленой работу и желаем ей успехов в новых проектах», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга. По его словам, Милинова внесла существенный вклад в развитие компании в период трансформации ее бизнеса.
Милинова в компании отвечала за вопросы, связанные с финансовой деятельностью розничной сети, разработкой и запуском новой финансовой стратегии «Магнита».
Иванов пришел в «Магнит» в октябре 2019 г. на должность директора по контроллингу. До этого в течение 10 лет он занимал должность заместителя финансового директора в «Ленте».