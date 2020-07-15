Оператор аэропорта «Пулково» получил кредит от Сбербанка на 1 млрд рублей
Оператор аэропорта «Пулково» — «Воздушные ворота северной столицы» («ВВСС») — получила кредит от Сбербанка в размере 1 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
«Кредит предоставлен по льготной ставке сроком на 12 месяцев», — уточнил он. По его словам, средства выделены по программе господдержки системообразующих предприятий, чтобы поддержать в период спада спроса на авиаперевозки. Они будут направлены на выплату заработной платы, закупку сырья, материалов и другие обязательные платежи.
Попов также рассказал, что в последний месяц наблюдается высокий спрос на внутренний туризм. Коме того, ожидается снятие ограничений на полеты за рубеж в некоторые страны. «Эти послабления позитивно повлияют на восстановление авиационной и аэропортовой отраслей», — подчеркнул Попов.
В апреле аэропорт «Пулково» переходил на сокращенный режим работы. Как сообщали в пресс-службе, аэропорт обслуживал рейсы только с 8.00 мск до 23.00 мск. С 1 июля он вернулся на круглосуточный режим работы в связи с увеличением количества рейсов.
Ранее премьер Михаил Мишустин призвал россиян отказаться от отпуска за границей и провести его внутри страны. При этом в июне часть европейских стран объявила об отмене карантина для прибывающих из других стран Европы, сделав исключение для стран из зоны риска. МИД России, комментируя возможность открытия границ для туризма в Европу, в частности Германию, Чехию, Швейцарию и Польшу, сообщил, что о конкретных сроках говорить пока рано. Решение может быть принято только после открытия границ внутри ЕС.