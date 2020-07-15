Оператор аэропорта «Пулково» получил кредит от Сбербанка на 1 млрд рублей

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал россиян отказаться от отпуска за границей и провести его внутри страны. При этом в июне часть европейских стран объявила об отмене карантина для прибывающих из других стран Европы, сделав исключение для стран из зоны риска. МИД России, комментируя возможность открытия границ для туризма в Европу, в частности Германию, Чехию, Швейцарию и Польшу, сообщил, что о конкретных сроках говорить пока рано. Решение может быть принято только после открытия границ внутри ЕС.