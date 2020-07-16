Крупнейший в России золотодобытчик на треть увеличил выручку

14 июля сообщалось, что доходы России от экспорта золота впервые как минимум с 1994 г. превысили выручку от продажи газа за рубеж. На это обратил внимание РБК. За апрель – май из России вывезли за рубеж, по данным Федеральной таможенной службы, 65,4 т золота, выручив за него $3,55 млрд. При этом за тот же период «Газпром» продал за границу трубопроводного газа на $2,4 млрд.​