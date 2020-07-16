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Крупнейший в России золотодобытчик на треть увеличил выручку

Ведомости

«Полюс», крупнейшая в России золотодобывающая компания, нарастил выручку во II квартале на 33% к предыдущему кварталу, до $1,148 млрд, сообщается в его отчете от 16 июля.

За полгода компания заработала $2,009 млрд, что на 23% выше показателя за аналогичный период 2019 г. Выпуск золота в апреле ‒ июне составил 690 000 унций (рост на 16% к предыдущему кварталу), за шесть месяцев ‒ 1,285 млн унций (на прошлогоднем уровне).

«Полюс» сохраняет прогноз по выпуску по итогам текущего года 2,8 млн унций золота – на уровне 2019-го, отмечается в отчете. Чистый долг компании на 30 июня ‒ $2,506 млрд против $3,056 млрд на конец предыдущего квартала.

Основным владельцем золотодобывающей компании является сын Сулеймана Керимова Саид. Активы «Полюса» находятся в Якутии, Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях.

14 июля сообщалось, что доходы России от экспорта золота впервые как минимум с 1994 г. превысили выручку от продажи газа за рубеж. На это обратил внимание РБК. За апрель – май из России вывезли за рубеж, по данным Федеральной таможенной службы, 65,4 т золота, выручив за него $3,55 млрд. При этом за тот же период «Газпром» продал за границу трубопроводного газа на $2,4 млрд.​

Ранее по теме: «Полюс» объявил о создании фонда борьбы с коронавирусом на Дальнем Востоке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных