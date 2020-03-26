«Полюс» объявил о создании фонда борьбы с коронавирусом на Дальнем Востоке

Первым траншем ФРДВ и «Полюс» направят 250 млн руб. Эти деньги пойдут на поддержку Магаданской области и Якутии, закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медицинских учреждений, а также остальным субъектам Дальневосточного федерального округа. Остальные 750 млн руб. будут привлечены из других внебюджетных источников.