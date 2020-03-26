«Полюс» объявил о создании фонда борьбы с коронавирусом на Дальнем Востоке
Золотодобывающая компания «Полюс» и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) создадут фонд объемом в 1 млрд руб., средства из которого будут использоваться для борьбы с распространением коронавируса на Дальнем Востоке.
Первым траншем ФРДВ и «Полюс» направят 250 млн руб. Эти деньги пойдут на поддержку Магаданской области и Якутии, закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медицинских учреждений, а также остальным субъектам Дальневосточного федерального округа. Остальные 750 млн руб. будут привлечены из других внебюджетных источников.
«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире. Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей и Якутии.
В России, по данным оперативного штаба на 26 марта, выявлено 840 заболевших коронавирусом, за последние сутки эта цифра выросла на 182. Больше всего случаев заболевания (546) зарегистрировано в Москве.