Газпромбанк и сооснователь IBS Мацоцкий создадут совместное предприятие

Сергей Мацоцкий является со-основателем и бывшим членом Совета директоров группы IBS и со-основателем компании Luxoft. В настоящее время Сергей Мацоцкий вышел из состава акционеров и не участвует в органах управления группы IBS. Ранее стало известно, что Сергей Мацоцкий вместе с Александром Галицким вошли в состав совета директоров Альфа-Банка.