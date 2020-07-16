Газпромбанк и сооснователь IBS Мацоцкий создадут совместное предприятие
Газпромбанк и Сергей Мацоцкий достигли предварительного соглашения об акционерном участии в совместном предприятии (СП) в области разработки программного обеспечения и информационных технологий, рассказал «Ведомостям» представитель банка и подтвердил сам Мацоцкий. Оно получит название «ГС-Инвест».
Сергей Мацоцкий внесет в СП приобретенные при реорганизации группы IBS доли в системном интеграторе «Рубитех», ведущем поставщике решений для государственных финансов и управления БФТ и компании «Аренадата», развивающей платформу для управления большими данными на основе ПО с открытым кодом.
Ключевыми направлениями деятельности СП будет системная интеграция в области сложных инфраструктурных решений, систем и продуктов в информационной безопасности, разработка программного обеспечения, систем управления большими данными и искусственного интеллекта, а также разработка комплексных решений для финансовой отрасли, сообщили в Газпромбанке.
Сергей Мацоцкий является со-основателем и бывшим членом Совета директоров группы IBS и со-основателем компании Luxoft. В настоящее время Сергей Мацоцкий вышел из состава акционеров и не участвует в органах управления группы IBS. Ранее стало известно, что Сергей Мацоцкий вместе с Александром Галицким вошли в состав совета директоров Альфа-Банка.