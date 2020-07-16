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Газпромбанк и сооснователь IBS Мацоцкий создадут совместное предприятие

Ведомости

Газпромбанк и Сергей Мацоцкий достигли предварительного соглашения об акционерном участии в совместном предприятии (СП) в области разработки программного обеспечения и информационных технологий, рассказал «Ведомостям» представитель банка и подтвердил сам Мацоцкий. Оно получит название «ГС-Инвест».

Сергей Мацоцкий внесет в СП приобретенные при реорганизации группы IBS доли в системном интеграторе «Рубитех», ведущем поставщике решений для государственных финансов и управления БФТ и компании «Аренадата», развивающей платформу для управления большими данными на основе ПО с открытым кодом.

Ключевыми направлениями деятельности СП будет системная интеграция в области сложных инфраструктурных решений, систем и продуктов в информационной безопасности, разработка программного обеспечения, систем управления большими данными и искусственного интеллекта, а также разработка комплексных решений для финансовой отрасли, сообщили в Газпромбанке. 

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Сергей Мацоцкий является со-основателем и бывшим членом Совета директоров группы IBS и со-основателем компании Luxoft. В настоящее время Сергей Мацоцкий вышел из состава акционеров и не участвует в органах управления группы IBS. Ранее стало известно, что Сергей Мацоцкий вместе с Александром Галицким вошли в состав совета директоров Альфа-Банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных