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«AliExpress Россия» запустила в продажу первый бьюти-продукт под своим брендом

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«AliExpress Россия» запустила в продажу первый бьюти-продукт под своим брендом — Beauty Box. В него входят российские и китайские товары по уходу для лица и тела. В одном боксе их восемь, отмечается в пресс-релизе компании.

«Бьюти-бокс от AliExpress стал первым опытом компании по запуску собственного продукта, вызванный значительным ростом спроса на локальную категорию "Красота и здоровье" (164%)», — уточнили в компании.

Согласно данным «AliExpress Россия», такой продукт решили создать после того, как россияне стали в 2,5 раза чаще заказывать товары категории «Забота о здоровье», а также товары из Китая из категории с аксессуарами по уходу за кожей (увеличение спроса на 121% во втором квартале этого года по сравнению с первым).

Рост спроса россиян на товары «AliExpress» также зафиксирован во время ежегодной распродажи «618» в июне, во время которой общий оборот российского представительства составил 7,3 млрд руб., что на 60% больше, чем в ту же распродажу в 2019 г. При это средний чек на покупателя во время летней распродажи 2020 г. вырос на 15%. Как пояснил генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев, рекордный интерес к продукции локальных продавцов в российском офисе AliExpress связали с готовностью выбирать местные товары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных