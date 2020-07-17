«AliExpress Россия» запустила в продажу первый бьюти-продукт под своим брендом

Рост спроса россиян на товары «AliExpress» также зафиксирован во время ежегодной распродажи «618» в июне, во время которой общий оборот российского представительства составил 7,3 млрд руб., что на 60% больше, чем в ту же распродажу в 2019 г. При это средний чек на покупателя во время летней распродажи 2020 г. вырос на 15%. Как пояснил генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев, рекордный интерес к продукции локальных продавцов в российском офисе AliExpress связали с готовностью выбирать местные товары.