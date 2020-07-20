Крупнейшие букмекеры «Фонбет» и BingoBoom запускают новые бренды

Падение выручки букмекерских контор по итогам года может достигнуть 40%. Но, по оценке президента Ассоциации букмекерских контор Дарины Денисовой, момент для выхода на рынок нового бренда сейчас удачный. Сегмент онлайн-ставок, по оценке «Рейтинга букмекеров», по итогам 2020 г. достигнет 90–105% от показателей 2019 г. Если речь идет только о продвижении с помощью цифрового маркетинга, то затраты на продвижение бренда могут составлять до полумиллиарда рублей в год, а с телевизионной рекламой и спонсорством спорта – до двух млрд руб., подсчитал директор по маркетингу BingoBoom Петр Кипа. Основатель «Рейтинга букмекеров» Паруйр Шахбазян отметил, что при ориентации на молодежную аудиторию новому бренду Bettery придется конкурировать с киберспортивной GGBet и 1xBet, которая активно рекламируется в онлайн-кинотеатрах и на YouTube.