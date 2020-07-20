Крупнейшие букмекеры «Фонбет» и BingoBoom запускают новые бренды
Крупные российские букмекеры – «Фонбет» и BingoBoom – вывели на рынок новые бренды. Совладельцы «Фонбета» запустили онлайн-букмекера Bettery, ориентированного на молодежь, BingoBoom начал ребрендинг офлайновых точек под новым названием BetBoom. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на букмекерском рынке.
Бренд Bettery, выяснило издание, запущен компанией «Атлантик-М», которая получила лицензию на букмекерскую деятельность. По данным «СПАРК-Интерфакса», среди владельцев компании – Максим Кирюхин (8,67%), Станислав Магомедов (8,33%) и Ирина Бородина (8%), они же – совладельцы «Ф.О.Н.», основной структуры «Фонбета». Еще 75% «Атлантик-М» принадлежит кипрской компании Malfinio. В пресс-службе Bettery газете сообщили, что новый бренд будет работать только в онлайне и ориентироваться преимущественно на молодежь. В компании рассказали, что в сервисе нового бренда уже представлена статистика матчей и спортивные трансляции, позже там появятся «элементы социальной сети».
Собеседники издания на букмекерском рынке рассказали газете о запуске нового бренда компанией BingoBoom. По словам одного из собеседников, букмекер проведет ребрендинг, о котором планируется объявить в скором времени. Новое название, по данным источника на рынке, – BetBoom, а в некоторых из офлайновых точек ребрендинг уже заметен визуально. По данным издания «Рейтинг букмекеров», «Фонбет» по итогам 2019 г. выручил 38,06 млрд руб., это второй в России показатель: после «Лиги ставок» BingoBoom с 20,15 млрд руб. – четвертая. Выручка всей российской букмекерской отрасли по итогам 2019 г. оценивается в 137 млрд руб., в том числе 89,4 млрд руб. приходится на легальный бизнес, а 48,1 млрд руб. – на нелегальные и зарубежные букмекерские конторы.
Падение выручки букмекерских контор по итогам года может достигнуть 40%. Но, по оценке президента Ассоциации букмекерских контор Дарины Денисовой, момент для выхода на рынок нового бренда сейчас удачный. Сегмент онлайн-ставок, по оценке «Рейтинга букмекеров», по итогам 2020 г. достигнет 90–105% от показателей 2019 г. Если речь идет только о продвижении с помощью цифрового маркетинга, то затраты на продвижение бренда могут составлять до полумиллиарда рублей в год, а с телевизионной рекламой и спонсорством спорта – до двух млрд руб., подсчитал директор по маркетингу BingoBoom Петр Кипа. Основатель «Рейтинга букмекеров» Паруйр Шахбазян отметил, что при ориентации на молодежную аудиторию новому бренду Bettery придется конкурировать с киберспортивной GGBet и 1xBet, которая активно рекламируется в онлайн-кинотеатрах и на YouTube.