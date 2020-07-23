«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Объединенные ранее сети «Шоколадница» и «Кофе Хауз» без учета долга оценивались в 2014 г. в 7 млрд руб. По словам одного из собеседников издания, Симан Поваренкин приобрел долю в «Шоколаднице» по очень высокой оценке, с тех пор ресторанная группа сильно потеряла в стоимости. На начало раздела компании, отметил собеседник, повлияли и последствия пандемии COVID-19 для ресторанного бизнеса. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса «Шоколадницы», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби» на февраль 2020 г. как минимум 4 млрд руб. Партнерские точки и ArenaFoodsCatering, по его словам, могут совместно стоить от 1 млрд руб. По собственным данным компании, в «Шоколадницу» входит более 200 ресторанов, а выручка группы в 2019 г. составила 18 млрд руб. без НДС.