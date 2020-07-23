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«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

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Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка. Об этом «Коммерсанту» рассказали собеседники на ресторанном и риэлторском рынках.

По словам одного из собеседников, при разделе в один из блоков войдут собственные заведения сетей «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», во второй — точки KFC, Pizza Hut и Panda Express, которые группа развивает по франшизе, в третий компания ArenaFoodsCatering. Последняя была организаторам питания на стадионах при проведении чемпионата мира по футболу 2018 г. По данным кипрского реестра, отмечает газета, одну из основных компаний «Шоколадницы» Kalazaco на 50,03% контролирует Sunshade Business, которую связывают с Александром Колобовым. Еще 40% принадлежит Acmero, около 10% — Quortia Нели и Леонида Левитиных (Леонид приходится братом помощнику президента России Игорю Левитину). Acmero Capital стала владельцем 40% «Шоколадницы» в 2014 г.

Объединенные ранее сети «Шоколадница» и «Кофе Хауз» без учета долга оценивались в 2014 г. в 7 млрд руб. По словам одного из собеседников издания, Симан Поваренкин приобрел долю в «Шоколаднице» по очень высокой оценке, с тех пор ресторанная группа сильно потеряла в стоимости. На начало раздела компании, отметил собеседник, повлияли и последствия пандемии COVID-19 для ресторанного бизнеса. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса «Шоколадницы», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби» на февраль 2020 г. как минимум 4 млрд руб. Партнерские точки и ArenaFoodsCatering, по его словам, могут совместно стоить от 1 млрд руб. По собственным данным компании, в «Шоколадницу» входит более 200 ресторанов, а выручка группы в 2019 г. составила 18 млрд руб. без НДС.

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Но пандемия существенно сократила их выручку

По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева при разделе «активы оцениваются как отдельно взятые бизнесы». В дальнейшем они делятся в определенной пропорции, недостающее стороны либо вносят деньгами, либо происходит размен долями на требуемую сумму. В текущих условиях, отмечает эксперт, денежная составляющая при разделе будет минимальной, инвесторы могут получить долю за счет брендов, договоров аренды и др. По мнению эксперта портала Franshiza.ru Анны Рождественской, раздел активов «Шоколадницы» может негативно сказаться на темпах развития собственной сети группы в границах Москвы, но вряд ли отразится на точках, работающих по франшизе. Бурмистров отмечает, что «Шоколадница», у которой много объектов в торговых центрах, оказалась сейчас в наиболее сложном положении, при худшем варианте сеть потеряет более половины заведений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных