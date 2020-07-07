Российское подразделение Cofix начинает бизнес за рубежом

В Варшаве через несколько месяцев откроются еще две кофейни: одна примерно на 100 кв. м и небольшой бар около 30 кв. м. Варшава станет региональной штаб-квартирой Cofix Global и логистическим центром для развития в Центральной Европе, отметил Райсс; в ближайших планах выход Cofix в Германию и Великобританию.