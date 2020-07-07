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Российское подразделение Cofix начинает бизнес за рубежом

Первые кофейни открываются в Польше и Бразилии
Татьяна Романова
Татьяна Романова / Ведомости

Первая кофейня Cofix в Варшаве открылась 4 июля, это заведение почти на 170 кв. м, включая летний сад на улице. Об этом «Ведомостям» рассказал Блажей Бернард Райсс, гендиректор «Урбан Кофикс раша» (развивает российские проекты) и Cofix Global (будет контролировать международную экспансию).

В Варшаве через несколько месяцев откроются еще две кофейни: одна примерно на 100 кв. м и небольшой бар около 30 кв. м. Варшава станет региональной штаб-квартирой Cofix Global и логистическим центром для развития в Центральной Европе, отметил Райсс; в ближайших планах выход Cofix в Германию и Великобританию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных