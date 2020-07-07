Российское подразделение Cofix начинает бизнес за рубежом

Российское подразделение Cofix начинает бизнес за рубежомПервые кофейни открываются в Польше и Бразилии
Первая кофейня Cofix в Варшаве открылась 4 июля, это заведение почти на 170 кв. м, включая летний сад на улице. Об этом «Ведомостям» рассказал Блажей Бернард Райсс, гендиректор «Урбан Кофикс раша» (развивает российские проекты) и Cofix Global (будет контролировать международную экспансию).
В Варшаве через несколько месяцев откроются еще две кофейни: одна примерно на 100 кв. м и небольшой бар около 30 кв. м. Варшава станет региональной штаб-квартирой Cofix Global и логистическим центром для развития в Центральной Европе, отметил Райсс; в ближайших планах выход Cofix в Германию и Великобританию.
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