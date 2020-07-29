«Роснефть» и «Норникель» договорились по Ушаковскому месторождению на Таймыре
«Норильский никель» поддержал лицензирование Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях «Роснефти», стороны направили совместное письмо в Минприроды, говорится в сообщении «Роснефти».
Условия предполагают включение требования о наличии у участников аукциона действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, а также обязательств осуществлять транспортировку газа по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса.
«В случае приобретения данной лицензии ПАО НК "Роснефть" обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям ГМК “Норильский никель” из запасов Ушаковского участка после начала его разработки», – говорится в сообщении. Предполагается, что поставки могут достигать 123 900 т нефтепродуктов, их планируемый период – с октября 2020 г. по апрель 2021 г.
В апреле этого года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина выставить на аукцион Ушаковское и еще два газовых месторождения в Арктике, а также предложил обязать участников аукционов иметь проекты с промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, как у «Восток ойла», сообщал РБК.
В июле 2020 г. гендиректор «дочки» ГМК – «Норильскгазпрома» – Андрей Чистов попросил Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, так как оно является стратегическим для обеспечения газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района.