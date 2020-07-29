«Роснефть» и «Норникель» договорились по Ушаковскому месторождению на Таймыре

В апреле этого года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина выставить на аукцион Ушаковское и еще два газовых месторождения в Арктике, а также предложил обязать участников аукционов иметь проекты с промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, как у «Восток ойла», сообщал РБК.