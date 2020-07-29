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«Роснефть» и «Норникель» договорились по Ушаковскому месторождению на Таймыре

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«Норильский никель» поддержал лицензирование Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях «Роснефти», стороны направили совместное письмо в Минприроды, говорится в сообщении «Роснефти».

Условия предполагают включение требования о наличии у участников аукциона действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, а также обязательств осуществлять транспортировку газа по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса.

«В случае приобретения данной лицензии ПАО НК "Роснефть" обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям ГМК “Норильский никель” из запасов Ушаковского участка после начала его разработки», – говорится в сообщении. Предполагается, что поставки могут достигать 123 900 т нефтепродуктов, их планируемый период – с октября 2020 г. по апрель 2021 г.

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Компания претендует на Ушаковское месторождение и просит Минэнерго отказаться от лицензирования участка

В апреле этого года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина выставить на аукцион Ушаковское и еще два газовых месторождения в Арктике, а также предложил обязать участников аукционов иметь проекты с промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, как у «Восток ойла», сообщал РБК.

В июле 2020 г. гендиректор «дочки» ГМК – «Норильскгазпрома» – Андрей Чистов попросил Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, так как оно является стратегическим для обеспечения газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных