Черногория разрешила россиянам въезд в страну с 7 августа

Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально возобновила авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия с условием, что по прилету пассажиры должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить десятидневный карантин. С 15 августа планируется возобновить авиасообщение со Швейцарией, но пока пока россиянам в эту страну можно летать только с видом на жительство.