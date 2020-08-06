Черногория разрешила россиянам въезд в страну с 7 августа
Черногория с 7 августа разрешила въезд туристам из России и еще пяти стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского кабинета министров.
«В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — сообщили в пресс-службе, отметив, что туристы из указанных стран могут свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий из-за коронавируса.
Ранее Черногория обновила список государств, жителям которых разрешен въезд в страну, включив в него Россию и Азербайджан. Дата открытия границы для этих стран не называлась.
Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально возобновила авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия с условием, что по прилету пассажиры должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить десятидневный карантин. С 15 августа планируется возобновить авиасообщение со Швейцарией, но пока пока россиянам в эту страну можно летать только с видом на жительство.