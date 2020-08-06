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Черногория разрешила россиянам въезд в страну с 7 августа

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Черногория с 7 августа разрешила въезд туристам из России и еще пяти стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского кабинета министров.

«В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — сообщили в пресс-службе, отметив, что туристы из указанных стран могут свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий из-за коронавируса.

Ранее Черногория обновила список государств, жителям которых разрешен въезд в страну, включив в него Россию и Азербайджан. Дата открытия границы для этих стран не называлась.

Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально возобновила авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия с условием, что по прилету пассажиры должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить десятидневный карантин. С 15 августа планируется возобновить авиасообщение со Швейцарией, но пока пока россиянам в эту страну можно летать только с видом на жительство.

Ранее по теме: Черногория объявила об открытии границ для россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных