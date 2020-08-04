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Черногория объявила об открытии границ для россиян

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Черногория обновила список государств, жителям которых разрешен въезд в страну «без дополнительных условий» из-за коронавируса, говорится в сообщении правительства республики. В списке появились Россия и Азербайджан.

Людям из попавших в список стран разрешат приезжать в Черногорию «без дополнительных условий». На заседании также поднимался вопрос дальнейшего снятия ограничений для приезжающих иностранцев. Эту возможность власти рассмотрят позже. Говорить о разрешении на въезд для жителей соседствующих с Черногорией стран можно будет только после оценки эпидемиологической обстановки в этих странах , указано в сообщении.

Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия, по прилету пассажирам нужно будет иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин. С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией, пока из России в страну можно летать только с видом на жительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных