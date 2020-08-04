Черногория объявила об открытии границ для россиян
Черногория обновила список государств, жителям которых разрешен въезд в страну «без дополнительных условий» из-за коронавируса, говорится в сообщении правительства республики. В списке появились Россия и Азербайджан.
Людям из попавших в список стран разрешат приезжать в Черногорию «без дополнительных условий». На заседании также поднимался вопрос дальнейшего снятия ограничений для приезжающих иностранцев. Эту возможность власти рассмотрят позже. Говорить о разрешении на въезд для жителей соседствующих с Черногорией стран можно будет только после оценки эпидемиологической обстановки в этих странах , указано в сообщении.
Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия, по прилету пассажирам нужно будет иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин. С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией, пока из России в страну можно летать только с видом на жительство.