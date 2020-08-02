Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию

Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Рейсы по маршруту Москва – Женева – Москва будут выполняться раз в неделю. Накануне посольство Швейцарии сообщило, что в страну из России смогут попасть только имеющие вид на жительство. Все приезжие будут обязаны пройти 10-дневный карантин, писал ТАСС.