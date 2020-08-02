Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии. Такой документ опубликован на сайте правительства.
Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Рейсы по маршруту Москва – Женева – Москва будут выполняться раз в неделю. Накануне посольство Швейцарии сообщило, что в страну из России смогут попасть только имеющие вид на жительство. Все приезжие будут обязаны пройти 10-дневный карантин, писал ТАСС.
Международные перелеты приостановили с 27 марта со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Известно о переговорах с ОАЭ, Южной Кореей, Венгрией и Мальдивами, рассказывала в эфире «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.