Hyundai подорожала на 15% на фоне запуска бренда электромобилей
В ходе торгов на Корейской бирже 10 августа котировки акций южнокорейского производителя автомобилей Hyundai Motor выросли на 15% и превысили уровень в $143 за акцию. Рыночная капитализация компании при этом превысила $35,4 млрд. В прошлый раз такая стоимость акций фиксировалась в мае 2018 г. Нынешний рост связан с заявлением руководства компании о запуске бренда Ioniq, под которым будут выпускаться все электромобили Hyundai.
С 2021 г. Hyundai планирует в течение четырех лет представить под брендом Ioniq три новых модели электромобилей, сообщается в пресс-релизе компании. Первой моделью станет среднеразмерный кроссовер Ioniq 5, в основу которого лег концепт Hyundai 45, представленный в 2019 г. В 2022 г. выйдет седан Ioniq 6, основанный на концепте Hyundai Prophecy, представленном в марте этого года, а в 2024 г. – полноразмерный кроссовер Ioniq 7.
Все модели будут созданы на платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), которая обеспечит быструю зарядку и внушительный пробег на одной зарядке. Как заявляет руководство Hyundai, компания ставит своей целью к 2025 г. продавать 1 млн автомобилей с электродвигателями в год и занять 10% рынка. Это должно вывести Hyundai на третье место в мире по объему продаж экологически чистого автотранспорта. Мировые продажи автомобилей в июле 2020 г. составили 313 097 шт. – на 12,5% ниже по сравнению с июлем прошлого года.