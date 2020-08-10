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Hyundai подорожала на 15% на фоне запуска бренда электромобилей

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В ходе торгов на Корейской бирже 10 августа котировки акций южнокорейского производителя автомобилей Hyundai Motor выросли на 15% и превысили уровень в $143 за акцию. Рыночная капитализация компании при этом превысила $35,4 млрд. В прошлый раз такая стоимость акций фиксировалась в мае 2018 г. Нынешний рост связан с заявлением руководства компании о запуске бренда Ioniq, под которым будут выпускаться все электромобили Hyundai.

С 2021 г. Hyundai планирует в течение четырех лет представить под брендом Ioniq три новых модели электромобилей, сообщается в пресс-релизе компании. Первой моделью станет среднеразмерный кроссовер Ioniq 5, в основу которого лег концепт Hyundai 45, представленный в 2019 г. В 2022 г. выйдет седан Ioniq 6, основанный на концепте Hyundai Prophecy, представленном в марте этого года, а в 2024 г. – полноразмерный кроссовер Ioniq 7.

Все модели будут созданы на платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), которая обеспечит быструю зарядку и внушительный пробег на одной зарядке. Как заявляет руководство Hyundai, компания ставит своей целью к 2025 г. продавать 1 млн автомобилей с электродвигателями в год и занять 10% рынка. Это должно вывести Hyundai на третье место в мире по объему продаж экологически чистого автотранспорта. Мировые продажи автомобилей в июле 2020 г. составили 313 097 шт. – на 12,5% ниже по сравнению с июлем прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных