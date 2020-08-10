Hyundai подорожала на 15% на фоне запуска бренда электромобилей

Все модели будут созданы на платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), которая обеспечит быструю зарядку и внушительный пробег на одной зарядке. Как заявляет руководство Hyundai, компания ставит своей целью к 2025 г. продавать 1 млн автомобилей с электродвигателями в год и занять 10% рынка. Это должно вывести Hyundai на третье место в мире по объему продаж экологически чистого автотранспорта. Мировые продажи автомобилей в июле 2020 г. составили 313 097 шт. – на 12,5% ниже по сравнению с июлем прошлого года.