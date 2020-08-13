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X5 не будет менять структуру на фоне пересмотра налогового соглашения с Нидерландами

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Компания X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») не планирует изменений в структуре компании на фоне обсуждения пересмотра налогового соглашения между Россией и Нидерландами. Об этом заявила финансовый директор компании Светлана Демяшкевич, пишет «Прайм». 

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей.

Головная компания X5 Retail Group зарегистрирована в Нидерландах, следует из сообщения на официальном сайте. Крупнейшим акционером компании является CTF Holdings S.A.-  входит в консорциум «Альфа-Групп», ему принадлежит 47,86%. У Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) 11,43%, директорам X5 принадлежит 0,08%, на казначейские акции приходится 0,01%, 40,62% у акционеров с владением менее 3%.

5 августа Минфин России направил письмо коллегам из Нидерландов с предложением повысить до 15% ставку налога на дивиденды и процентные доходы, получаемые из России, сообщила компания KPMG. Отмечается, что в случае отказа Нидерландов от предложения Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в одностороннем порядке. В марте президент Владимир Путин предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%. Если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет, заявлял президент.

Как пояснил Минфин, «налог на дивиденды» начнет действовать с доходов за 2021 г. Его задача – обложить доходы, налоговую нагрузку на которые получатели дивидендов целенаправленно снижают. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных