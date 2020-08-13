X5 не будет менять структуру на фоне пересмотра налогового соглашения с Нидерландами

5 августа Минфин России направил письмо коллегам из Нидерландов с предложением повысить до 15% ставку налога на дивиденды и процентные доходы, получаемые из России, сообщила компания KPMG. Отмечается, что в случае отказа Нидерландов от предложения Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в одностороннем порядке. В марте президент Владимир Путин предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%. Если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет, заявлял президент.