X5 не будет менять структуру на фоне пересмотра налогового соглашения с Нидерландами
Компания X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») не планирует изменений в структуре компании на фоне обсуждения пересмотра налогового соглашения между Россией и Нидерландами. Об этом заявила финансовый директор компании Светлана Демяшкевич, пишет «Прайм».
X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей.
Головная компания X5 Retail Group зарегистрирована в Нидерландах, следует из сообщения на официальном сайте. Крупнейшим акционером компании является CTF Holdings S.A.- входит в консорциум «Альфа-Групп», ему принадлежит 47,86%. У Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) 11,43%, директорам X5 принадлежит 0,08%, на казначейские акции приходится 0,01%, 40,62% у акционеров с владением менее 3%.
5 августа Минфин России направил письмо коллегам из Нидерландов с предложением повысить до 15% ставку налога на дивиденды и процентные доходы, получаемые из России, сообщила компания KPMG. Отмечается, что в случае отказа Нидерландов от предложения Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в одностороннем порядке. В марте президент Владимир Путин предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%. Если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет, заявлял президент.
Как пояснил Минфин, «налог на дивиденды» начнет действовать с доходов за 2021 г. Его задача – обложить доходы, налоговую нагрузку на которые получатели дивидендов целенаправленно снижают. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.