«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети «Ашан» были уволены из-за подозрений в коррупции, рассказал в интервью РБК глава подразделения Йоханнес Толай. По его словам, нарушения были выявлены в рамках работы специального комитета по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству.
C начала работы комитета десятки сотрудников компании были уволены за утрату доверия, несоблюдение должностных инструкций и те, кто, по мнению комитета, был близок к коррупции.
Ранее бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков рассказал французскому изданию Les Echos, что «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или 80–100 млн евро, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании. Эти схемы были выявлены примерно у половины из сотни крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой, писал РБК.