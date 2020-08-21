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«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Ведомости

Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети «Ашан» были уволены из-за подозрений в коррупции, рассказал в интервью РБК глава подразделения Йоханнес Толай. По его словам, нарушения были выявлены в рамках работы специального комитета по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству.

C начала работы комитета десятки сотрудников компании были уволены за утрату доверия, несоблюдение должностных инструкций и те, кто, по мнению комитета, был близок к коррупции.

Ранее бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков рассказал французскому изданию Les Echos, что «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или 80–100 млн евро, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании. Эти схемы были выявлены примерно у половины из сотни крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой, писал РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных