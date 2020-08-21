«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети «Ашан» были уволены из-за подозрений в коррупции, рассказал в интервью РБК глава подразделения Йоханнес Толай. По его словам, нарушения были выявлены в рамках работы специального комитета по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству.