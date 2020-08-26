Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера компании

Чтобы Горецкий не обратился в полицию, его заставили оставить свои отпечатки на пистолете, пригрозив, что в случае чего оружие «всплывет где нужно». В итоге похитители оставили предпринимателя в доме, сказав выждать несколько часов, а потом уйти. В назначенное время Горецкого ждало такси, которое довезло его до аэропорта: преступники снабдили его билетом в Москву. По возвращении Горецкий обратился в правоохранительные органы. На преступников завели уголовные дела в России и Латвии. В России дело переквалифицировано из кражи в разбой, уточнил Овчинников.