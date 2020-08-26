Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера компании
Партнер сети пиццерий «Додо Пицца» Владимир Горецкий в сентябре 2019 г. был похищен и провел в заложниках пять дней. За это время преступники сняли деньги с его счетов и заставили подписать долговые обязательства, после чего отпустили, рассказал на своей странице в Facebook основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников.
По словам Овчинникова, с одним из своих похитителей Горецкий познакомился в Москве. Тот представился Олегом, племянником некоего инвестора, который якобы был заинтересован в инвестировании в развитие «Додо Пиццы» в Польше. Горецкого пригласили на встречу в Латвию, встретили в рижском аэропорту и по прилете повезли на виллу самого инвестора в Юрмале.
«Как только он перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки, завязали глаза. Под угрозой физической расправы бандиты потребовали дать пароли от всей техники и всех аккаунтов – и стали опустошать его личные и корпоративные счета», – написал Овчинников.
Из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней. Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции, поддерживать связь с семьей и коллегами в текстовом и аудио форматах. В итоге со счетов предпринимателя вывели 3,6 млн руб. Также курьеру в Москве по просьбе Горецкого передали 900 000 руб. наличными. Кроме того, бизнесмена заставили подписать долговые обязательства на 32 млн руб. с графиком ежемесячных платежей по 150 000–350 000 руб. и около десяти чистых листов. Общий материальный ущерб Горецкий оценил в 4,9 млн руб.
Чтобы Горецкий не обратился в полицию, его заставили оставить свои отпечатки на пистолете, пригрозив, что в случае чего оружие «всплывет где нужно». В итоге похитители оставили предпринимателя в доме, сказав выждать несколько часов, а потом уйти. В назначенное время Горецкого ждало такси, которое довезло его до аэропорта: преступники снабдили его билетом в Москву. По возвращении Горецкий обратился в правоохранительные органы. На преступников завели уголовные дела в России и Латвии. В России дело переквалифицировано из кражи в разбой, уточнил Овчинников.
18 августа в Москве был задержан первый подозреваемый – тот человек, что представился Олегом. 20 августа Кузьминский районный суд Москвы заключил его под стражу, следует из сообщения пресс-службы «Додо Пиццы».
Овчинников отметил, что похищение Горецкого – не единственное у этой банды. Ранее по такой же схеме они похитили предпринимателя Андрея Коновалова, который развивает бизнес в Калифорнии. Он провел в заложниках девять дней.
Горецкий является одним из первых партнеров сети «Додо Пицца». Он открыл первый ресторан по франшизе в 2012 г. в Смоленске. Сейчас его сеть состоит из 21 пиццерий «Додо» в пяти городах – Москве, Смоленске, Калуге, Вязьме и Обнинске. Также Горецкому принадлежит право на развитие бренда в Польше.