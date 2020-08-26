Lindt ответила на обвинения ФАС о различиях шоколада для России и ЕС
В составе шоколада Lindt для продажи в России и в Евросоюзе нет качественных различий, заявили ТАСС в российском подразделении компании. 25 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении компании дело из-за разницы в качестве продукции, продаваемой в России и Западной Европе.
«Мы используем одни и те же ингредиенты единообразного качества для производства продукции, как поставляемой в Россию, так и предназначенной для продажи в других странах», – заявили в компании. Lindt утверждает, что отсутствие различий подтвердила независимая экспертиза, проведенная в пяти странах ЕС и в России. Различия существуют только в маркировке, заверили в компании.
Дело в отношении Lindt возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Разницу в качестве составе и условиях использования продающихся в России шоколада Lindt ФАС обнаружил в конце 2019 г. В июле 2020 г. ведомство возбудило похожее дело в отношении «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.