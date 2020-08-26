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Lindt ответила на обвинения ФАС о различиях шоколада для России и ЕС

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В составе шоколада Lindt для продажи в России и в Евросоюзе нет качественных различий, заявили ТАСС в российском подразделении компании. 25 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении компании дело из-за разницы в качестве продукции, продаваемой в России и Западной Европе.

«Мы используем одни и те же ингредиенты единообразного качества для производства продукции, как поставляемой в Россию, так и предназначенной для продажи в других странах», – заявили в компании. Lindt утверждает, что отсутствие различий подтвердила независимая экспертиза, проведенная в пяти странах ЕС и в России. Различия существуют только в маркировке, заверили в компании.

Дело в отношении Lindt возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Разницу в качестве составе и условиях использования продающихся в России шоколада Lindt ФАС обнаружил в конце 2019 г. В июле 2020 г. ведомство возбудило похожее дело в отношении «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.

Ранее по теме: ФАС возбудила дело против Lindt из-за качества шоколада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных