Lindt ответила на обвинения ФАС о различиях шоколада для России и ЕС

«Мы используем одни и те же ингредиенты единообразного качества для производства продукции, как поставляемой в Россию, так и предназначенной для продажи в других странах», – заявили в компании. Lindt утверждает, что отсутствие различий подтвердила независимая экспертиза, проведенная в пяти странах ЕС и в России. Различия существуют только в маркировке, заверили в компании.