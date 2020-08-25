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ФАС возбудила дело против Lindt из-за качества шоколада

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за разницы в качестве продукции, продаваемой в России и Западной Европе. Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

«ФАС России возбудила дело в отношении «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и в странах Западной Европы, обнаружены качественные различия», ‒ говорится в сообщении. По данным ведомства, в рекламе шоколада Lindt компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции. Такие сведения формируют у потребителя впечатление, что ему предлагают товар, аналогичный тому, который производится и продается под тем же брендом в европейских странах, объяснили в ФАС.

В декабре 2019 г. служба выдала компании предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, до 31 июля 2020 г., однако компания не представила информацию о его исполнении.

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В конце прошлого года ФАС выявила различия в качестве, составе и условиях использования продающихся в России шоколада Lindt, порошков Ariel и Persil и их европейских аналогов. ФАС выдала предупреждения производителям этих товаров в связи с обнаружением в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства. В июле 2020 г. ведомство возбудило дело в отношении «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных