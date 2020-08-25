ФАС возбудила дело против Lindt из-за качества шоколада

«ФАС России возбудила дело в отношении «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и в странах Западной Европы, обнаружены качественные различия», ‒ говорится в сообщении. По данным ведомства, в рекламе шоколада Lindt компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции. Такие сведения формируют у потребителя впечатление, что ему предлагают товар, аналогичный тому, который производится и продается под тем же брендом в европейских странах, объяснили в ФАС.