Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

При этом в другом из пунктов документа говорится, что в торговых объектах не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара, при условии, что такие действия не нарушают требований законодательства. Исключение составляют места, не предназначенные для свободного доступа потребителей.