Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Минпромторг предложил запретить на территории торговых объектов копирование и фотографирование книг до их приобретения. Законопроект размещен на официальном портале проектов правовых актов.
«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», – говорится в законопроекте.
При этом в другом из пунктов документа говорится, что в торговых объектах не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара, при условии, что такие действия не нарушают требований законодательства. Исключение составляют места, не предназначенные для свободного доступа потребителей.
Согласно документу, продавец обязан обеспечить наличие четко оформленных ценников на реализуемые товары. Пи этом допускается оформление ценников одним или несколькими способами одновременно: как на бумажном носителе, так и электронном.