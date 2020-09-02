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Юг России за лето принял более 7 млн туристов

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На юге России этим летом отдохнули свыше 7 млн туристов, что вдвое меньше, чем обычно, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает «Интерфакс».

«Это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон», – сказала Догузова на открытии выставки «Знай наше», отметив, что в условиях пандемии коронавируса это хороший показатель.

«В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам все же удалось сезон провести», – подчеркнула она. По ее словам, во всех популярных у россиян регионах произошел многократный рост турпотоков. Особенно были востребованы Алтай и Карелия.

Она оценила текущий год как нестандартный и тяжелый для туристической отрасли. «Но одновременно это и год новых возможностей, он открыл для нас новые горизонты», – заявила Догузова.

Ранее в России стартовала программа по возврату средств за туры по России. Она продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. Позднее российские туристические бизнес-ассоциации попросили правительство повторить проведение этой программы.

Ранее по теме: Турбизнес попросил повторить программу туров по России с кешбэком

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных