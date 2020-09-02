Юг России за лето принял более 7 млн туристов
На юге России этим летом отдохнули свыше 7 млн туристов, что вдвое меньше, чем обычно, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает «Интерфакс».
«Это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон», – сказала Догузова на открытии выставки «Знай наше», отметив, что в условиях пандемии коронавируса это хороший показатель.
«В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам все же удалось сезон провести», – подчеркнула она. По ее словам, во всех популярных у россиян регионах произошел многократный рост турпотоков. Особенно были востребованы Алтай и Карелия.
Она оценила текущий год как нестандартный и тяжелый для туристической отрасли. «Но одновременно это и год новых возможностей, он открыл для нас новые горизонты», – заявила Догузова.
Ранее в России стартовала программа по возврату средств за туры по России. Она продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. Позднее российские туристические бизнес-ассоциации попросили правительство повторить проведение этой программы.