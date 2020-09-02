Юг России за лето принял более 7 млн туристов

«В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам все же удалось сезон провести», – подчеркнула она. По ее словам, во всех популярных у россиян регионах произошел многократный рост турпотоков. Особенно были востребованы Алтай и Карелия.