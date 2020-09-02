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В России вдвое сократилось число компаний с удаленным режимом работы

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Число компаний с удаленным режимом работы из-за пандемии коронавируса с мая сократилось в два раза – до 28% с 59%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. Опрос проводился с 24 по 30 августа во всех регионах России. В нем приняли участие 700 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор сотрудников.

«За 3 месяца число компаний, практикующих удаленную занятость в связи с эпидемией COVID-19, уменьшилось вдвое: 59% в мае и 28% сегодня», – говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Решение оставлять сотрудников на удаленной работе работодатели также принимали исходя из их возраста и места жительства, объяснили в Superjob. Программисты работают дистанционно в 22% компаний, бухгалтеры – в 19%, HR-менеджеры и кадровики – в 17%, отдел продаж – в 16%, служба маркетинга и call-центр – в 11%, снабженцы – в 7%, проектировщики – в 6%, юристы – в 4%. Весь офисный персонал на удаленке у 5% работодателей.

Ранее по теме: Четверть работавших из дома россиян остаются на удаленке

24 августа портал «Работа.ру» сообщил, что 26% россиян, которые перешли на работу из дома во время самоизоляции, остаются на удаленке, 15% чередуют работу из дома и из офиса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных