В России вдвое сократилось число компаний с удаленным режимом работы

Число компаний с удаленным режимом работы из-за пандемии коронавируса с мая сократилось в два раза – до 28% с 59%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. Опрос проводился с 24 по 30 августа во всех регионах России. В нем приняли участие 700 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор сотрудников.