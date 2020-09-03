Телеканалы весной потеряли около четверти доходов

Телеканалы весной потеряли около четверти доходовВесь рынок рекламы в первом полугодии упал на 9%
Рекламодатели за первые шесть месяцев потратили на продвижение в российских медиа 205-207 млрд руб., что на 9% меньше, чем в тот же период 2019 г., подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). На оценки именно этой ассоциации опирается рекламная индустрия. Больше всего в абсолютном выражении рекламодатели забрали с телеканалов — их бюджеты в отдельно взятом квартале снизились почти на четверть (минус 22%), а за полугодие — на 9% до 73,4 — 74,4 млрд руб.
Весной рекламодатели сократили бюджеты во всех медиа — от интернета до наружной рекламы. Самое большое падение показала печатная пресса, которая потеряла почти половину рекламы (минус 44% до 4,1-4,2 млрд руб.). Меньше всего опять пострадал интернет — но если в первом квартале 2020 г. это медиа еще показывало рост, то во втором квартале ушло в минус и по итогам полугодия рынок онлайн-рекламы, по данным АКАР, уменьшился на 1% до 108-109 млрд руб. Интернет в конце 2018 г. впервые обогнал телеканалы по рекламным доходам и с тех пор его доля в маркетинговых бюджетах только растет. Интернет-ассоциация IAB Russia оценивается состояние онлайн-рекламы в первом полугодии 2020 г. чуть более пессимистично и полагает, что этот рынок потерял 1,2-2,6% бюджетов.