Телеканалы весной потеряли около четверти доходов

Весной рекламодатели сократили бюджеты во всех медиа — от интернета до наружной рекламы. Самое большое падение показала печатная пресса, которая потеряла почти половину рекламы (минус 44% до 4,1-4,2 млрд руб.). Меньше всего опять пострадал интернет — но если в первом квартале 2020 г. это медиа еще показывало рост, то во втором квартале ушло в минус и по итогам полугодия рынок онлайн-рекламы, по данным АКАР, уменьшился на 1% до 108-109 млрд руб. Интернет в конце 2018 г. впервые обогнал телеканалы по рекламным доходам и с тех пор его доля в маркетинговых бюджетах только растет. Интернет-ассоциация IAB Russia оценивается состояние онлайн-рекламы в первом полугодии 2020 г. чуть более пессимистично и полагает, что этот рынок потерял 1,2-2,6% бюджетов.