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Телеканалы весной потеряли около четверти доходов

Весь рынок рекламы в первом полугодии упал на 9%
Ксения Болецкая
Максим Стулов / Ведомости

Рекламодатели за первые шесть месяцев потратили на продвижение в российских медиа 205-207 млрд руб., что на 9% меньше, чем в тот же период 2019 г., подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). На оценки именно этой ассоциации опирается рекламная индустрия. Больше всего в абсолютном выражении рекламодатели забрали с телеканалов — их бюджеты в отдельно взятом квартале снизились почти на четверть (минус 22%), а за полугодие — на 9% до 73,4 — 74,4 млрд руб.

Весной рекламодатели сократили бюджеты во всех медиа — от интернета до наружной рекламы. Самое большое падение показала печатная пресса, которая потеряла почти половину рекламы (минус 44% до 4,1-4,2 млрд руб.). Меньше всего опять пострадал интернет — но если в первом квартале 2020 г. это медиа еще показывало рост, то во втором квартале ушло в минус и по итогам полугодия рынок онлайн-рекламы, по данным АКАР, уменьшился на 1% до 108-109 млрд руб. Интернет в конце 2018 г. впервые обогнал телеканалы по рекламным доходам и с тех пор его доля в маркетинговых бюджетах только растет. Интернет-ассоциация IAB Russia оценивается состояние онлайн-рекламы в первом полугодии 2020 г. чуть более пессимистично и полагает, что этот рынок потерял 1,2-2,6% бюджетов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных