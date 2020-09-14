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«Автотор» отказался от иска по продаже здания Минэкономразвития

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Компания «Автотор холдинг» Владимира Щербакова отказалась от иска, поданного 18 августа, в Арбитражный суд Москвы к АО «Сбербанк АСТ». Иск был связан с аукционом по продаже бывшего здания Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Москве.

«04.09.2020 от ООО «Автодор Холдинг» поступило заявления об отказе от исковых требований, которое будет рассмотрено в судебном заседании 07.10.2020 г.», — говорится в документе, опубликованном в картотеке дел. Суд также рассмотрит ходатайство об отмене ранее принятых судом обеспечительных мер на заседании 21 августа.

Торги по продаже бывшего здания Минэкономразвития в Замоскворечье прошли в середине августа. Кроме холдинга «Автотор» в них также участвовала фирма «Энкамос риджон Б.В.», которая входит в турецкую девелоперскую группу Enka. Она победила в аукционе, комплекс достался ей по начальной стоимости – 2,7 млрд руб.

Ранее по теме: «Автотор» оспаривает торги по продаже здания Минэка

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных