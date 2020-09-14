«Автотор» отказался от иска по продаже здания Минэкономразвития
«04.09.2020 от ООО «Автодор Холдинг» поступило заявления об отказе от исковых требований, которое будет рассмотрено в судебном заседании 07.10.2020 г.», — говорится в документе, опубликованном в картотеке дел. Суд также рассмотрит ходатайство об отмене ранее принятых судом обеспечительных мер на заседании 21 августа.
Торги по продаже бывшего здания Минэкономразвития в Замоскворечье прошли в середине августа. Кроме холдинга «Автотор» в них также участвовала фирма «Энкамос риджон Б.В.», которая входит в турецкую девелоперскую группу Enka. Она победила в аукционе, комплекс достался ей по начальной стоимости – 2,7 млрд руб.