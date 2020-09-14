«Автотор» отказался от иска по продаже здания Минэкономразвития

Торги по продаже бывшего здания Минэкономразвития в Замоскворечье прошли в середине августа. Кроме холдинга «Автотор» в них также участвовала фирма «Энкамос риджон Б.В.», которая входит в турецкую девелоперскую группу Enka. Она победила в аукционе, комплекс достался ей по начальной стоимости – 2,7 млрд руб.