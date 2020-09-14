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В США приостановили торги акциями Oracle на фоне новостей о TikTok

Ведомости

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила торги акциями Oracle на фоне новостей о готовности компании приобрести американское подразделение TikTok. Из материалов на сайте биржи следует, что последние действия с акциями компании осуществлялись в 9.33 по EDT (16.33 мск).

Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телекомпании CNBC, администрация США изучит предложение Oracle о покупке китайского видеосервиса.

Сегодня китайская компания ByteDance сообщила Microsoft, что не будет продавать ей американское подразделение TikTok. Источники Associated Press, Reuters, Financial Times и The Wall Street Journal сообщали, что владелец TikTok договорился о сделке с Oracle.

По данным источника Reuters, ByteDance предложила Oracle стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Кроме того, Oracle также обсуждает приобретение доли в американских активах сервиса.

Ранее по теме: Microsoft сообщил об отказе ByteDance продавать TikTok в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных