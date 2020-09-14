В США приостановили торги акциями Oracle на фоне новостей о TikTok
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила торги акциями Oracle на фоне новостей о готовности компании приобрести американское подразделение TikTok. Из материалов на сайте биржи следует, что последние действия с акциями компании осуществлялись в 9.33 по EDT (16.33 мск).
Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телекомпании CNBC, администрация США изучит предложение Oracle о покупке китайского видеосервиса.
Сегодня китайская компания ByteDance сообщила Microsoft, что не будет продавать ей американское подразделение TikTok. Источники Associated Press, Reuters, Financial Times и The Wall Street Journal сообщали, что владелец TikTok договорился о сделке с Oracle.
По данным источника Reuters, ByteDance предложила Oracle стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Кроме того, Oracle также обсуждает приобретение доли в американских активах сервиса.