На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook, что в Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 0:20 был очень громкий низкочастотный шум, «похожий на звук от горения газа в больших объемах или на работу мощного дизельного генератора». По его словам, шумы прекратились к 1:17.