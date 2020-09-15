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На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

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Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.

«Только что в Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой – Помары – Ужгород), поставляющего газ на Европу и проходящего через поля Чабанов. Происходил мощный выход газа в окружающую среду», – говорится в сообщении.

В исполнительном комитете сообщили, что ситуацию удалось взять под контроль, на газопровод установили заглушку и прекратили выход газа. Комитет призвал местных жителей не паниковать и в случае необходимости следовать указаниям представителей чрезвычайных служб.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook, что в Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 0:20 был очень громкий низкочастотный шум, «похожий на звук от горения газа в больших объемах или на работу мощного дизельного генератора». По его словам, шумы прекратились к 1:17.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных