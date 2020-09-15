На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом
Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
«Только что в Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой – Помары – Ужгород), поставляющего газ на Европу и проходящего через поля Чабанов. Происходил мощный выход газа в окружающую среду», – говорится в сообщении.
В исполнительном комитете сообщили, что ситуацию удалось взять под контроль, на газопровод установили заглушку и прекратили выход газа. Комитет призвал местных жителей не паниковать и в случае необходимости следовать указаниям представителей чрезвычайных служб.
Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook, что в Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 0:20 был очень громкий низкочастотный шум, «похожий на звук от горения газа в больших объемах или на работу мощного дизельного генератора». По его словам, шумы прекратились к 1:17.