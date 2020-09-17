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«Роснефть» оценила доходы бюджета от контракта по Приобскому месторождению

Ведомости

Инвестиционный контракт на разработку Приобского нефтяного месторождения, предполагающий налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), принесет государству до 1 трлн руб., сообщил «Ведомостям» представитель компании.

«Речь идет о заключении юридически обязывающего инвестиционного контракта, предполагающего применение гибкой системы налогообложения, благодаря которой доходы государства увеличатся кратно и составят в зависимости от складывающихся макроэкономических параметров до 1 трлн руб.», – сказал он.

16 сентября агентство «Прайм» сообщило, что Минфин РФ повторно внес в правительство доработанный по результатам обсуждений с «Роснефтью» законопроект, предполагающий предоставление налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на Приобском месторождении углеводородного сырья.

Новая редакция проекта определяет фиксированный размер вычета – не более 3,83 млрд руб. за налоговый период при условии, что средняя цена Urals за этот период превышала базовую цену бюджета РФ. Если же цена марки оказалась на уровне или ниже базовой, то льгота не предоставляется. То есть в год «Роснефть» может рассчитывать на льготы по Приобскому месторождению в размере 45,96 млрд руб.

Еще одним обязательным условием является инвестиционное соглашение недропользователя с Минфином и Минприроды о стимулировании добычи нефти. В этом соглашении должен быть прописан планируемый объем добычи нефти на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2032 г. (т. е. на 12 лет) в условиях отсутствия налогового вычета. Крайний срок заключения такого соглашения – 1 июля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных