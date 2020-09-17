«Роснефть» оценила доходы бюджета от контракта по Приобскому месторождению

Новая редакция проекта определяет фиксированный размер вычета – не более 3,83 млрд руб. за налоговый период при условии, что средняя цена Urals за этот период превышала базовую цену бюджета РФ. Если же цена марки оказалась на уровне или ниже базовой, то льгота не предоставляется. То есть в год «Роснефть» может рассчитывать на льготы по Приобскому месторождению в размере 45,96 млрд руб.