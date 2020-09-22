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Греф: «Аэрофлот» с большим трудом обслуживает долги перед Сбербанком

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Авиакомпания «Аэрофлот», которая является одним из заемщиков Сбербанка, с большим трудом обслуживает свои долги перед банком, заявил президент Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Аэрофлот» – прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги», – сказал Греф. Он отметил, что в результате пандемии коронавируса больше всех пострадали малые предприятия, а также предприятия 11 наиболее пострадавших отраслей экономики. У ряда заемщиков, по его словам, «очень непростая ситуация», в первую очередь потому, что пока экономическая активность в этих отраслях не восстановлена.

«Аэрофлот» 31 августа опубликовал отчетность за первое полугодие по МСФО. На июнь, май и апрель пришлись самые серьезные потери российской авиации: в эти месяцы из-за связанных с эпидемией китайского коронавируса ограничений перевозки всех российских авиакомпаний сократились соответственно в 4, 11 и 12,5 раза относительно аналогичных месяцев прошлого года.

«Аэрофлот» покрыл кассовые разрывы кредитами коммерческих банков, увеличив долг перед банками на конец июня на 48,5 млрд руб. до 64,4 млрд руб., или в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Вернуть кредиты «Аэрофлот» планирует за счет средств от продажи собственных акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных