Греф: «Аэрофлот» с большим трудом обслуживает долги перед Сбербанком

«Аэрофлот» – прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги», – сказал Греф. Он отметил, что в результате пандемии коронавируса больше всех пострадали малые предприятия, а также предприятия 11 наиболее пострадавших отраслей экономики. У ряда заемщиков, по его словам, «очень непростая ситуация», в первую очередь потому, что пока экономическая активность в этих отраслях не восстановлена.