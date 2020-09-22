Греф: «Аэрофлот» с большим трудом обслуживает долги перед Сбербанком
Авиакомпания «Аэрофлот», которая является одним из заемщиков Сбербанка, с большим трудом обслуживает свои долги перед банком, заявил президент Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».
«Аэрофлот» – прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги», – сказал Греф. Он отметил, что в результате пандемии коронавируса больше всех пострадали малые предприятия, а также предприятия 11 наиболее пострадавших отраслей экономики. У ряда заемщиков, по его словам, «очень непростая ситуация», в первую очередь потому, что пока экономическая активность в этих отраслях не восстановлена.
«Аэрофлот» 31 августа опубликовал отчетность за первое полугодие по МСФО. На июнь, май и апрель пришлись самые серьезные потери российской авиации: в эти месяцы из-за связанных с эпидемией китайского коронавируса ограничений перевозки всех российских авиакомпаний сократились соответственно в 4, 11 и 12,5 раза относительно аналогичных месяцев прошлого года.
«Аэрофлот» покрыл кассовые разрывы кредитами коммерческих банков, увеличив долг перед банками на конец июня на 48,5 млрд руб. до 64,4 млрд руб., или в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Вернуть кредиты «Аэрофлот» планирует за счет средств от продажи собственных акций.