Минпромторг назвал срок появления вакцины от гриппа у частных клиник и аптек
Вакцины от гриппа линейки «Ультрикс» станут доступны для частных клиник и аптек в течение двух – трех недель, пишет РБК со ссылкой на Минпромторг. В министерстве подтвердили, что большая часть вакцины от гриппа из этой линейки будет направлена для нужд государственной системы здравоохранения. Кроме того, вакцину получит и коммерческий сегмент.
«Вакцины из линейки "Ультрикс" будут доступны и для коммерческого сегмента в течение 2–3 недель. Это стало возможным благодаря действиям ООО "Форт" по кратному увеличению объема производства квадривалентных вакцин в текущем эпидсезоне. Объем вакцин, доступных для коммерческого рынка, будет понятен в самое ближайшее время», – сообщили в министерстве.
В Минпромторге пояснили, что компании – производители вакцины должны поставить в систему здравоохранения не менее 88 млн доз препарата. Такие объемы связаны с решением провакцинировать от гриппа в 2020 г. не менее 60% россиян и не менее 75% людей из групп риска.
Ранее РБК сообщил, что частные клиники, которые участвуют в системе добровольного медицинского страхования, и аптеки не могут провести вакцинацию от гриппа вакциной «Ультрикс» и «Ультрикс квадри» из-за нехватки препарата.