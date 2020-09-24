Минпромторг назвал срок появления вакцины от гриппа у частных клиник и аптек

Вакцины от гриппа линейки «Ультрикс» станут доступны для частных клиник и аптек в течение двух – трех недель, пишет РБК со ссылкой на Минпромторг. В министерстве подтвердили, что большая часть вакцины от гриппа из этой линейки будет направлена для нужд государственной системы здравоохранения. Кроме того, вакцину получит и коммерческий сегмент.