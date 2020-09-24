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Минпромторг назвал срок появления вакцины от гриппа у частных клиник и аптек

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Вакцины от гриппа линейки «Ультрикс» станут доступны для частных клиник и аптек в течение двух – трех недель, пишет РБК со ссылкой на Минпромторг. В министерстве подтвердили, что большая часть вакцины от гриппа из этой линейки будет направлена для нужд государственной системы здравоохранения. Кроме того, вакцину получит и коммерческий сегмент.

«Вакцины из линейки "Ультрикс" будут доступны и для коммерческого сегмента в течение 2–3 недель. Это стало возможным благодаря действиям ООО "Форт" по кратному увеличению объема производства квадривалентных вакцин в текущем эпидсезоне. Объем вакцин, доступных для коммерческого рынка, будет понятен в самое ближайшее время», – сообщили в министерстве.

В Минпромторге пояснили, что компании – производители вакцины должны поставить в систему здравоохранения не менее 88 млн доз препарата. Такие объемы связаны с решением провакцинировать от гриппа в 2020 г. не менее 60% россиян и не менее 75% людей из групп риска.

Ранее РБК сообщил, что частные клиники, которые участвуют в системе добровольного медицинского страхования, и аптеки не могут провести вакцинацию от гриппа вакциной «Ультрикс» и «Ультрикс квадри» из-за нехватки препарата.

Ранее по теме: РБК: Частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины от гриппа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных