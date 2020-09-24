Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков после презентации новой стратегии «Сбера» предложил сделать председателя правления Сбербанка Германа Грефа премьер-министром. Об этом Тиньков написал на своей странице в Instagram.
При этом он написал, что Греф – единственный, с кем интересно конкурировать. «Его [Германа Грефа] нужно конечно делать премьер-министром. Представляете, как бы он поменял страну?» – написал Тиньков.
Также он написал, что на месте Сбера подумал бы о покупке IT-компании Mail.ru Group. «Им нужно было покупать весь Мейл весной, когда он стоил мало», – написал Тиньков.
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Не сначала, но посмотрел презентацию #Сбер.. масштабно... поздравляю ! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек #Тинькофф уже имеет, некоторые скоро запустит.. Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее... и ещё бы на их месте давно купили «Мэйл», я не верю в СП и партнёрства-это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной когда он стоил мало.. Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать ! Тем временем @tinkoffbank растёт, вчера был рекорд, открыли 22,000 только дебетовых карт #ТинькоффБлэк за день🔥Дальше действовать будем мы! Update: Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про Премьер-Министра 😂... я ж от Души, и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний Премьер супер крутой, я с ни лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям ... и дай Бог ему здоровья после ковида, что и мне не посчастливилось перенести ((, плохая штука.. Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность 😌 #михаилмишустин #греф
Ранее Сбербанк провел масштабную презентацию новых продуктов своей экосистемы, и в частности, «эмоциональных» виртуальных помощников, банкомата с функцией биометрии и системы распознавания лиц, новый формат офисов и комплексную подписку на сервисы Сбера.
Олег Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст.
22 сентября TCS Group сообщила, что ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.