Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

22 сентября TCS Group сообщила, что ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.