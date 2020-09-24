Mail.ru Group отреагировала на мнение Тинькова о продаже компании «Сберу»

СП Сбербанка и Mail.ru Group создано в конце 2019 г. Оно работает в сфере цифровых технологий на рынке продуктов питания и транспорта. В него входят сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Сбермаркете» и пр. В мае этого года СП получило 75,6% сервиса доставки продуктов питания «Самокат».