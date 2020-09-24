Mail.ru Group отреагировала на мнение Тинькова о продаже компании «Сберу»
Mail.ru Group отреагировала на высказывание основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова, который заявил, что на месте председателя правления Сбербанка Германа Грефа купил бы «Мейл весной, когда он стоил мало». Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин сказал «Ведомостям», что компания не продается, и, напротив планирует вкладываться в новые проекты.
«Мы не продаемся. Напротив, сами планируем покупать, для чего привлекли дополнительные $600 млн», — сказал Лучин.
Вчера Mail.ru Group объявила о намерении привлечь $600 млн для развития проектов и будущих сделок, говорится в сообщении компании на Лондонской бирже. Эта сумма соответствует 10% рыночной капитализации компании.
СП Сбербанка и Mail.ru Group создано в конце 2019 г. Оно работает в сфере цифровых технологий на рынке продуктов питания и транспорта. В него входят сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Сбермаркете» и пр. В мае этого года СП получило 75,6% сервиса доставки продуктов питания «Самокат».
24 сентября Сбербанк провел масштабную презентацию новых продуктов своей экосистемы, и в частности, «эмоциональных» виртуальных помощников, банкомата с функцией биометрии и системы распознавания лиц, новый формат офисов и комплексную подписку на сервисы Сбера.
На презентацию отреагировал Олег Тиньков, написав у себя в Instagram, что Греф – единственный, с кем интересно конкурировать. «Его [Германа Грефа] нужно конечно делать премьер-министром. Представляете, как бы он поменял страну?» – написал Тиньков.
22 сентября TCS Group сообщила, что ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.