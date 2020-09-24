Суд в Лондоне перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США

В марте минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии налогов на $1 млрд. О претензиях налоговой США (служба внутренних доходов, IRS) к Тинькову стало известно 28 февраля – информацию об этом на Лондонской бирже раскрыла сама TCS Group (управляет « Тинькофф»). С февраля по апрель в Лондоне в Вестминстерском магистратском суде, который рассматривает вопросы об экстрадиции, должны были пройти слушания по делу Тинькова. Однако их отложили в связи с болезнью бизнесмена. Он объявил, что врачи обнаружили у него лейкемию. С тех пор Тиньков лечится в Лондоне. США выдали ордер на арест Тинькова и ему пришлось внести залог, чтобы оставаться на свободе, сообщала компания. Тиньков должен оставаться в Лондоне на все время слушаний.