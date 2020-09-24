Суд в Лондоне перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США
«Административное слушание дела перенесено на 6 ноября. Он [Тиньков] был ранее отпущен под залог и продолжит находиться на свободе на тех же условиях», – сказали в суде.
В марте минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии налогов на $1 млрд. О претензиях налоговой США (служба внутренних доходов, IRS) к Тинькову стало известно 28 февраля – информацию об этом на Лондонской бирже раскрыла сама TCS Group (управляет « Тинькофф»). С февраля по апрель в Лондоне в Вестминстерском магистратском суде, который рассматривает вопросы об экстрадиции, должны были пройти слушания по делу Тинькова. Однако их отложили в связи с болезнью бизнесмена. Он объявил, что врачи обнаружили у него лейкемию. С тех пор Тиньков лечится в Лондоне. США выдали ордер на арест Тинькова и ему пришлось внести залог, чтобы оставаться на свободе, сообщала компания. Тиньков должен оставаться в Лондоне на все время слушаний.
По мнению минюста США, в 2013 г. TCS Group Тинькова провела IPO, в результате которого стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд. Спустя три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США, следует из сообщения. Там также указано, что по закону он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов, рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы.
Хотя на момент отказа от гражданства Олег Тиньков владел акциями TCS стоимостью более $1 млрд, он подал фальшивую налоговую декларацию, считает обвинение, отчитавшись о доходе менее чем в $206 000, а также он подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 000.
22 сентября TCS Group сообщила, что ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину – денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.