Forbes назвал компании с наибольшим сокращением выручки в 2019 году
Краснодарская компания «Нефтегазиндустрия» стала лидером по снижению выручки в 2019 г., следует из рейтинга Forbes, опубликованного на сайте издания. Выручка компания по итогам 2019 г. составила 79,19 млрд руб., что на 42,35% меньше, чем годом ранее, когда она составляла 137,36 млрд руб.
«Выручка 10 компаний из списка 200 крупнейших в России упала в 2019 г. более чем на 18%, у четырех из них спад превысил 30%», ‒ отмечает издание.
Второе место в рейтинге занимает торговый дом «РИФ» с выручкой за 2019 г. 74,3 млрд руб., снижение составило 37,98% по сравнению с годом ранее, когда выручка составляла 119,8 млрд руб. На третьем месте ‒ «Стройгазмонтаж» с выручкой 193,6 млрд руб., что на 36,34% меньше, чем в 2018 г. (304,1 млрд руб.).
В пятерку лидеров по снижению выручки также вошли: компания «Мостотрест» с выручкой в 142,6 млрд руб. (-30,88%, выручка в 2018 г. ‒ 206,3 млрд руб.). Пятую строчку заняла группа ЛСР (-24,59%, выручка в 2018 г. ‒ 146,4 млрд руб.).
Помимо этого в десятку рейтинга попали Кузбасская топливная компания с выручкой 52,82 млрд руб., «Связной» (114,3 млрд руб.), «Сибирский антрацит» (125,5 млрд руб.), «Илим» (124,1 млрд руб.) и «Астон» (66,8 млрд руб.).