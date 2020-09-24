Forbes назвал компании с наибольшим сокращением выручки в 2019 году

Второе место в рейтинге занимает торговый дом «РИФ» с выручкой за 2019 г. 74,3 млрд руб., снижение составило 37,98% по сравнению с годом ранее, когда выручка составляла 119,8 млрд руб. На третьем месте ‒ «Стройгазмонтаж» с выручкой 193,6 млрд руб., что на 36,34% меньше, чем в 2018 г. (304,1 млрд руб.).