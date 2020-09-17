Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Первое место в нем заняла компания «Лукойл», выручка которой в 2019 г. составила 7,841 трлн руб. Ранее она возглавляла этот рейтинг в 2018 г.
В первый топ-10 также вошли:
«Сургутнефтегаз» – 1,814 трлн руб.
X5 Retail Group – 1,734 трлн руб.
«Магнит» – 1,368,7 трлн руб.
Татнефть – 932,3 млрд руб.
«Новатэк» – 877,8 млрд руб.
«Норильский никель» – 831,7 млрд руб.
Evraz – 770,3 млрд руб.
«Мегаполис» – 752,3 млрд руб.
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) – 684,4 млрд руб.
Всего в рейтинге представлены 200 частных компаний, их суммарная выручка в 2019 г. составила 45,3 трлн руб. При этом пятерка лидеров в списке осталась прежней. В рейтинг включены 17 нефтегазовых компаний, их суммарная выручка составила 13,3 трлн руб., что на 3,3% меньше, чем годом ранее.
В списке находится 51 торговая компания. Они выручили в общей сложности 10,6 трлн руб. При этом на 12,5% увеличилась выручка агропромышленных предприятий рейтинга, отмечает издание. По его данным, выручка компаний в секторе «недвижимость» выросла на 27,7%, IT – 21,7%, «строительство» – 12%, «цветная металлургия» – 11,7%, «финансы» – 11,6%, «телекоммуникации» – 9,93%, «машиностроение» – 9,4%, «химическая промышленность» – 1,8%. При составлении рейтинга Forbes отдавал предпочтение данным по МФСО. За основу оценки были взяты сведения, предоставленные самими компаниями. При отсутствии официальных данных составлялась расчетная оценка.