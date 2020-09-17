Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

В списке находится 51 торговая компания. Они выручили в общей сложности 10,6 трлн руб. При этом на 12,5% увеличилась выручка агропромышленных предприятий рейтинга, отмечает издание. По его данным, выручка компаний в секторе «недвижимость» выросла на 27,7%, IT – 21,7%, «строительство» – 12%, «цветная металлургия» – 11,7%, «финансы» – 11,6%, «телекоммуникации» – 9,93%, «машиностроение» – 9,4%, «химическая промышленность» – 1,8%. При составлении рейтинга Forbes отдавал предпочтение данным по МФСО. За основу оценки были взяты сведения, предоставленные самими компаниями. При отсутствии официальных данных составлялась расчетная оценка.