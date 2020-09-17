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Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

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Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Первое место в нем заняла компания «Лукойл», выручка которой в 2019 г. составила 7,841 трлн руб. Ранее она возглавляла этот рейтинг в 2018 г.

В первый топ-10 также вошли:

«Сургутнефтегаз» – 1,814 трлн руб.

X5 Retail Group – 1,734 трлн руб.

«Магнит» – 1,368,7 трлн руб.

Татнефть – 932,3 млрд руб.

«Новатэк» – 877,8 млрд руб.

«Норильский никель» – 831,7 млрд руб.

Evraz – 770,3 млрд руб.

«Мегаполис» – 752,3 млрд руб.

«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) – 684,4 млрд руб.

Всего в рейтинге представлены 200 частных компаний, их суммарная выручка в 2019 г. составила 45,3 трлн руб. При этом пятерка лидеров в списке осталась прежней. В рейтинг включены 17 нефтегазовых компаний, их суммарная выручка составила 13,3 трлн руб., что на 3,3% меньше, чем годом ранее.

В списке находится 51 торговая компания. Они выручили в общей сложности 10,6 трлн руб. При этом на 12,5% увеличилась выручка агропромышленных предприятий рейтинга, отмечает издание. По его данным, выручка компаний в секторе «недвижимость» выросла на 27,7%, IT – 21,7%, «строительство» – 12%, «цветная металлургия» – 11,7%, «финансы» – 11,6%, «телекоммуникации» – 9,93%, «машиностроение» – 9,4%, «химическая промышленность» – 1,8%. При составлении рейтинга Forbes отдавал предпочтение данным по МФСО. За основу оценки были взяты сведения, предоставленные самими компаниями. При отсутствии официальных данных составлялась расчетная оценка.

Ранее по теме: В России вновь сменился лидер в рейтинге богатейших бизнесменов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных