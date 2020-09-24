Борисов поддержал реализацию проекта ВНХК «Роснефти»
Вице-премьер Юрий Борисов поддержал реализацию проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК). Об этом он рассказал журналистам на брифинге в рамках Тюменского нефтегазового форума.
«Я думаю, что, безусловно, его (проект ВНХК. ‒ Прим. ред.) нужно будет реализовывать. Нужно посчитать все меры экономической поддержки и преференций для "Роснефти" с тем, чтобы проект этот был экономически целесообразен и выгоден», ‒ сказал Борисов. По его словам, нужно «создавать индивидуальные стимулы, потому что каждый проект имеет свою особенность в зависимости от географического положения, где он реализуется, наличия рабочей силы, логистики и прочих обстоятельств».
Борисов отметил, что проект по строительству ВНХК важен с политической точки зрения, потому что он реализуется на Дальнем Востоке, «где у нас проблемные вопросы с закреплением населения, с созданием новых высокотехнологичных рабочих мест».
«С экономической точки зрения проект ликвидирует дефицит определенной продукции ‒ в частности, высокооктанового бензина в этом регионе ‒ и создаст условия для экспорта дизельного топлива и продуктов нефтехимии в будущем», ‒ отметил он.
Борисов отметил, что запросил дополнительное обоснование у компании по проекту. «С учетом известных изменений в налоговом законодательстве мы попросили дополнительно проработать экономику этого проекта, окончательное решение еще не принято», ‒ пояснил он.
По мнению вице-премьера, анализируя целесообразность проекта, нужно ориентироваться не на сиюминутные выгоды для балансировки бюджета. «Потому что подобно рода проекты ‒ они вдолгую работают. Они долго создаются, но они имеют и долгую отдачу. Это необходимо учитывать. Инвестиционные циклы всегда превышают сиюминутные требования Минфина, которому нужно сегодня и сейчас сбалансировать бюджет... Поэтому правительство всегда смотрит более широко и примеряет точки зрения и Минфина, и других ведомств, и находит более-менее сбалансированную позицию», ‒ пояснил он.
Проект ВНХК предполагает строительство двух очередей мощностью 12 млн т в год по нефти и 3,4 млн т ‒ по нефтехимическому сырью, морского порта с терминалами для нефти и продуктов нефтегазохимии, а также инфраструктурных объектов (железнодорожной ветки и электростанции). Ранее компания оценивала затраты на реализацию проекта в 1,5 трлн руб.
«Роснефть» пыталась реализовать проект на протяжении 10 лет, но в прошлом году официально исключила его из инвестпрограммы, признав нерентабельным.
«Мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства», – заявлял глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 18 августа. Строительство ВНХК позволит создать порядка 100 000 новых рабочих мест и стабилизировать топливный рынок региона, говорил тогда Сечин.
Правительство по поручению Путина вернулось к обсуждению возможных параметров проекта «Роснефти» по строительству ВНХК, рассказывали «Ведомостям» 8 сентября три источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.
По словам источника «Ведомостей» в правительстве, вопрос предоставления льгот проекту должен быть проработан до конца сентября. Однако консолидированной позиции в правительстве пока нет, говорил тогда представитель Борисова.