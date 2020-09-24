Борисов поддержал реализацию проекта ВНХК «Роснефти»

«Я думаю, что, безусловно, его (проект ВНХК. ‒ Прим. ред.) нужно будет реализовывать. Нужно посчитать все меры экономической поддержки и преференций для "Роснефти" с тем, чтобы проект этот был экономически целесообразен и выгоден», ‒ сказал Борисов. По его словам, нужно «создавать индивидуальные стимулы, потому что каждый проект имеет свою особенность в зависимости от географического положения, где он реализуется, наличия рабочей силы, логистики и прочих обстоятельств».