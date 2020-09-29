Сбербанк и Mail.ru Group стали владельцами «Кухни на районе»
Сбербанк и Mail.ru Group через общую компанию ООО «О2О Холдинг» 28 сентября стали владельцами доли 80,19% ООО «Локалкитчен» — сервиса по доставке еды «Кухня на районе», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».
Основатели проекта Олег Козырев и Алексей Колесников теперь владеют по 8,02% соответственно, Антон Лозин — 3,35%, Кирилл Родин — 0,41%.
О том, что Сбербанк и Mail.ru Group получат контрольную долю в «Кухне на районе», стало известно из сообщения банка ранее, 9 сентября, Предполагалось, что сделка будет закрыта до конца 2020 г., ее сумма не раскрывалась.
В пресс-службе Сбербанка на запрос «Ведомостей» ответили, что процесс по приобретению «Кухни на районе» еще не завершен. «Сделка не закрыта, это только часть процесса», — сказано в сообщении кредитной организации. «Ведомости» также направили запрос в Mail.ru Group.
Сервис по готовке и доставке еды «Кухня на районе» был запущен в 2018 г. На сегодняшний день компания доставляет блюда по Москве более чем из 30 кухонь и ежедневно обрабатывает свыше 20 000 заказов.