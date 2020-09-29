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Сбербанк и Mail.ru Group стали владельцами «Кухни на районе»

Ведомости

Сбербанк и Mail.ru Group через общую компанию ООО «О2О Холдинг» 28 сентября стали владельцами доли 80,19% ООО «Локалкитчен» — сервиса по доставке еды «Кухня на районе», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Основатели проекта Олег Козырев и Алексей Колесников теперь владеют по 8,02% соответственно, Антон Лозин — 3,35%, Кирилл Родин — 0,41%. 

О том, что Сбербанк и Mail.ru Group получат контрольную долю в «Кухне на районе», стало известно из сообщения банка ранее, 9 сентября, Предполагалось, что сделка будет закрыта до конца 2020 г., ее сумма не раскрывалась.

В пресс-службе Сбербанка на запрос «Ведомостей» ответили, что процесс по приобретению «Кухни на районе» еще не завершен. «Сделка не закрыта, это только часть процесса», — сказано в сообщении кредитной организации. «Ведомости» также направили запрос в Mail.ru Group.

Сервис по готовке и доставке еды «Кухня на районе» был запущен в 2018 г. На сегодняшний день компания доставляет блюда по Москве более чем из 30 кухонь и ежедневно обрабатывает свыше 20 000 заказов.

Ранее по теме: Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru инвестировало в «Кухню на районе»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных