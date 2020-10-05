Совладельца «Юлмарта» заочно приговорили к тюремному сроку за границей

Кроме того, у Костыгина до сих пор не урегулированы споры с другими кредиторами. В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка: при получении кредита на 1 млрд руб. он скрыл от них просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами. Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело в отношении него до сих пор не закрыто, подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к Костыгину.