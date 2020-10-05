Совладельца «Юлмарта» заочно приговорили к тюремному сроку за границей
Высокий суд Британских Виргинских островов приговорил совладельца некогда крупнейшего российского онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения за нарушение судебного постановления о раскрытии своих активов одному из кредиторов — банку ВТБ, и а неуважение к суду. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
В результате затянувшейся банкротной процедуры «Юлмарта» и продолжающегося корпоративного конфликта, Костыгин остался должен группе ВТБ 650 млн руб., поскольку лично выступил поручителем по кредиту. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в июле 2017 г. удовлетворил иск кредитора, взыскав задолженность лично с Костыгина. Он добровольно не исполнил судебное решение, ВТБ для погашения долга начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях.
Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета.
Сотрудники ВТБ, изучая активы бизнесмена, выяснили, что в ноябре 2017 г. его компания Koshigi Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, передала 79% акций в кипрской компании Kohuhu Enterprises Limited, владеющей пакетом акций сети «Дикая орхидея», Инне Мейер. Мейер — супруга бизнес-партнера Костыгина Августа Мейера.
Кроме того, у Костыгина до сих пор не урегулированы споры с другими кредиторами. В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка: при получении кредита на 1 млрд руб. он скрыл от них просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами. Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело в отношении него до сих пор не закрыто, подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к Костыгину.
Конфликт между совладельцами «Юлмарта» начался в 2016 г. Август Мейер и Костыгин (под их контролем 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Костыгин в марте – октябре 2016 г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать долю в компании по цене значительно ниже рыночной или запустить контролируемое банкротство, заявлял ранее представитель фирмы, основанной Васинкевичем, Donna Union Foundation (DUF). После месяцев дискуссий Васинкевич обратился в Лондонский суд за защитой прав, а также за консультациями – к инвесткомпании А1.
Суд установил «многочисленные нарушения акционерных прав компании DUF со стороны мажоритарных акционеров UHL [головной структуры «Юлмарта»] – компаний Koshigi и Svoboda, а также их бенефициаров Костыгина и Мейера», сказано в письменном ответе Васинкевича на запрос «Ведомостей». Суд, по его словам, вынес решение, по которому Koshigi и Svoboda обязаны выкупить у миноритария акции UHL за $67 млн. «Сделка не состоялась исключительно из-за недобросовестного противодействия ответчиков: они под разными надуманными предлогами уклонялись и продолжают уклоняться от исполнения решения суда», – полагал Васинкевич.