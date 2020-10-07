МИД ФРГ выступил против санкций США в отношении «Северного потока — 2»
Экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неприемлемы, они являются нарушением международного права, заявил руководитель немецкого МИД Хайко Маас.
«Экстерриториальные санкции мы считаем нарушением международного права», — цитирует Мааса ТАСС. По его словам, угрозы американских сенаторов, которые писали письма в том числе в порт на севере Германии, являются «политически неприемлемыми».
В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с основателем ФБК Алексеем Навальным. Позднее эту позицию Вашингтона подтвердил и американский госдепартамент.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». При этом Германия заявила, что готовит ответ на случай, если США выполнят свои угрозы, писал Bloomberg.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, владелец — «Газпром», в финансировании проекта участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Строительство завершено более чем на 90%; предполагалось, что проект будет реализован до конца 2019 г., однако сейчас уже идет речь о конце 2020 г. – I квартале 2021 г.