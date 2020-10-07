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МИД ФРГ выступил против санкций США в отношении «Северного потока — 2»

Ведомости

Экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неприемлемы, они являются нарушением международного права, заявил руководитель немецкого МИД Хайко Маас.

«Экстерриториальные санкции мы считаем нарушением международного права», — цитирует Мааса ТАСС. По его словам, угрозы американских сенаторов, которые писали письма в том числе в порт на севере Германии, являются «политически неприемлемыми».

В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с основателем ФБК Алексеем Навальным. Позднее эту позицию Вашингтона подтвердил и американский госдепартамент.

В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». При этом Германия заявила, что готовит ответ на случай, если США выполнят свои угрозы, писал Bloomberg.

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, владелец — «Газпром», в финансировании проекта участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Строительство завершено более чем на 90%; предполагалось, что проект будет реализован до конца 2019 г., однако сейчас уже идет речь о конце 2020 г. – I квартале 2021 г.

Ранее по теме: США введут дополнительные санкции против «Северного потока ‒ 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных