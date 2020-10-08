Производитель печенья «Юбилейное» может увеличить упаковки из-за пандемии

«Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома», — сказал Ван де Пут. Если раньше Mondelēz позиционировала свои снеки как перекус на ходу или на работе, то во время пандемии потребители, вынужденные проводить больше времени дома, отдали свое предпочтение упаковкам большего формата, объяснил он.