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Производитель печенья «Юбилейное» может увеличить упаковки из-за пандемии

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Продажи больших упаковок продукции Mondelēz — производителя печенья «Юбилейное» и шоколада Milka — выросли во время пандемии, сообщил в интервью РБК генеральный директор Mondelēz International Дирк Ван де Пут. По его словам, из-за новых потребностей людей в условиях пандемии планируется сократить ассортимент и продавать товары в больших упаковках.

«Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома», — сказал Ван де Пут. Если раньше Mondelēz позиционировала свои снеки как перекус на ходу или на работе, то во время пандемии потребители, вынужденные проводить больше времени дома, отдали свое предпочтение упаковкам большего формата, объяснил он.

Аналогичную тенденцию заметили и другие производители — PepsiCo и Danone, которая выпустила молоко «Простоквашино» в 1,5-литровой бутылке. Увеличение размера упаковки — новое явление, поскольку раньше производители массово его уменьшали, отмечает РБК. Гендиректор Mondelēz также рассказал, что в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, компания уменьшит количество товарных позиций на 25% в пользу наиболее популярных у потребителей брендов.

Компания Mondelēz владеет такими брендами, как Alpen Gold, Dirol, Halls, Belvita, Milka, Oreo, Picnic, Stimorol, Toblerone, Tuc, «Воздушный», «Медвежонок Барни», «Причуда», «Юбилейное».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных