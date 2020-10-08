Минкульт предложил отменить Санкт-Петербургский культурный форум
Минкультуры России предложило отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2020 г. Такое письмо с предложениями направлено в правительство, сообщили в пресс-службе министерства.
«Решение об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума принято после серии консультаций с правительством г. Санкт-Петербурга в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум должен был пройти с 12 по 14 ноября 2020 г. В Минкульте считают, что перевод форума в онлайн «сделает невозможным эффективное общение и налаживание конструктивных международных связей».