Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

Требование к российским авиакомпаниям оснащать лайнеры камерами и системами онлайн-трансляции установил Минтранс своим приказом еще в 2011 г. Выполнять его, как технически невозможное, несколько лет никто не требовал, но в 2016 г. Ространснадзор начал штрафовать авиакомпании за отсутствие видеокамер. В 2016 г. из-за штрафов возник скандал, Минтранс внес в Госдуму законопроект о переносе требований на 2019 г., а в 2018 г. правительство своим постановлением сдвинуло их на 2020–2025 гг.