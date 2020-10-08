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Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

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Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах с 2023 г., следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Требование с 2023 г. станет обязательным для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика. Для уже используемых требование становится обязательным на два года позже, с 2025 г.

«Обеспечить оснащение транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими: видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину) транспортного средства, видеомониторинг объектов видеонаблюдения в салоне транспортного средства», — говорится в документе. Видеоинформация должна будет храниться не менее 30 суток, уточняется в постановлении.

Требование к российским авиакомпаниям оснащать лайнеры камерами и системами онлайн-трансляции установил Минтранс своим приказом еще в 2011 г. Выполнять его, как технически невозможное, несколько лет никто не требовал, но в 2016 г. Ространснадзор начал штрафовать авиакомпании за отсутствие видеокамер. В 2016 г. из-за штрафов возник скандал, Минтранс внес в Госдуму законопроект о переносе требований на 2019 г., а в 2018 г. правительство своим постановлением сдвинуло их на 2020–2025 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных