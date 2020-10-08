Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах
Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах с 2023 г., следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Требование с 2023 г. станет обязательным для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика. Для уже используемых требование становится обязательным на два года позже, с 2025 г.
«Обеспечить оснащение транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими: видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину) транспортного средства, видеомониторинг объектов видеонаблюдения в салоне транспортного средства», — говорится в документе. Видеоинформация должна будет храниться не менее 30 суток, уточняется в постановлении.
Требование к российским авиакомпаниям оснащать лайнеры камерами и системами онлайн-трансляции установил Минтранс своим приказом еще в 2011 г. Выполнять его, как технически невозможное, несколько лет никто не требовал, но в 2016 г. Ространснадзор начал штрафовать авиакомпании за отсутствие видеокамер. В 2016 г. из-за штрафов возник скандал, Минтранс внес в Госдуму законопроект о переносе требований на 2019 г., а в 2018 г. правительство своим постановлением сдвинуло их на 2020–2025 гг.