Топ-менеджера банка «Траст» вызвали на допрос в СК после обысков

В 2015 г. Хабаров стал председателем совета директоров крупного грузоперевозчика «Деловые линии», а Caledor Consulting получила опцион на покупку 30% в холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн. Продать эту долю должна была структура Александра Богатикова, который тогда владел контрольным пакетом компании. В августе 2017 г. произошли изменения в структуре владения «Деловых линий», часть команды уволили, доступ Хабарова в офис был заблокирован, а 100% «Деловых линий» сменили владельцев. Контрольный пакет перешел третьим лицам. Под контролем Богатикова осталось 43%. В декабре 2019 г. он в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем своим родственникам. Выполнение опциона стало невозможно.