Топ-менеджера банка «Траст» вызвали на допрос в СК после обысков
Главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщил «Ведомостям» адвокат Хабарова Владимир Слащёв.
«На Хабарова оказывается сильнейшее давление, в настоящее время он вызван на допрос в СК», — сказал адвокат. По его словам, 8 октября у Хабарова «были произведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению его бывшего партнера по компании "Деловые Линии" Александра Богатикова». По его словам, обыски прошли дома в Москве.
«Руководство банка непрофильных активов «Траст» считает происходящее вопиющей ситуацией и выражают поддержку Михаилу Хабарову и его семье. Вызывает вопрос, почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA (Англия)», — прокомментировали в пресс-службе «Траста».
В своем заявлении Богатиков утверждает, что в 2014-2017 гг. Хабаров вынудил его заключить соглашения об опционе и об оказании услуг, введя тем самым в заблуждение, и совместно с несколькими людьми украл у него 900 млн руб., заявил Слащёв. Он добавил, что данное заявление является попыткой оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова», чтобы тот отказался от взыскания с Богатикова долга в $58 млн.
Ранее, в январе этого года, Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить в пользу Хабарова и его компании Caledor Consulting Ltd. $58 млн. Причиной этого стало невыполнение Богатиковым и компаниями условий соглашения о приобретении Хабаровым доли в «Деловых линиях».
В 2015 г. Хабаров стал председателем совета директоров крупного грузоперевозчика «Деловые линии», а Caledor Consulting получила опцион на покупку 30% в холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн. Продать эту долю должна была структура Александра Богатикова, который тогда владел контрольным пакетом компании. В августе 2017 г. произошли изменения в структуре владения «Деловых линий», часть команды уволили, доступ Хабарова в офис был заблокирован, а 100% «Деловых линий» сменили владельцев. Контрольный пакет перешел третьим лицам. Под контролем Богатикова осталось 43%. В декабре 2019 г. он в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем своим родственникам. Выполнение опциона стало невозможно.