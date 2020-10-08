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Топ-менеджера банка «Траст» вызвали на допрос в СК после обысков

Ведомости

Главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщил «Ведомостям» адвокат Хабарова Владимир Слащёв.

«На Хабарова оказывается сильнейшее давление, в настоящее время он вызван на допрос в СК», — сказал адвокат. По его словам, 8 октября у Хабарова «были произведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению его бывшего партнера по компании "Деловые Линии" Александра Богатикова». По его словам, обыски прошли дома в Москве.

«Руководство банка непрофильных активов «Траст» считает происходящее вопиющей ситуацией и выражают поддержку Михаилу Хабарову и его семье. Вызывает вопрос, почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA (Англия)», — прокомментировали в пресс-службе «Траста».

В своем заявлении Богатиков утверждает, что в 2014-2017 гг. Хабаров вынудил его заключить соглашения об опционе и об оказании услуг, введя тем самым в заблуждение, и совместно с несколькими людьми украл у него 900 млн руб., заявил Слащёв. Он добавил, что данное заявление является попыткой оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова», чтобы тот отказался от взыскания с Богатикова долга в $58 млн.

Ранее, в январе этого года, Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить в пользу Хабарова и его компании Caledor Consulting Ltd. $58 млн. Причиной этого стало невыполнение Богатиковым и компаниями условий соглашения о приобретении Хабаровым доли в «Деловых линиях».

В 2015 г. Хабаров стал председателем совета директоров крупного грузоперевозчика «Деловые линии», а Caledor Consulting получила опцион на покупку 30% в холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн. Продать эту долю должна была структура Александра Богатикова, который тогда владел контрольным пакетом компании. В августе 2017 г. произошли изменения в структуре владения «Деловых линий», часть команды уволили, доступ Хабарова в офис был заблокирован, а 100% «Деловых линий» сменили владельцев. Контрольный пакет перешел третьим лицам. Под контролем Богатикова осталось 43%. В декабре 2019 г. он в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем своим родственникам. Выполнение опциона стало невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных