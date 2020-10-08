МИД РФ объяснил польский штраф «Газпрому» на $7,6 млрд

«За решением Управления по защите конкуренции и потребителей стоит намерение в угоду Вашингтону — естественно, очевидно — за счет ЕСовских средств и давления на компании других стран воплотить идею создания альтернативного газового хаба для перепродажи американского сжиженного природного газа странам Восточной Европы», — подчеркнула представитель ведомства.