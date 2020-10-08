Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

МИД РФ объяснил польский штраф «Газпрому» на $7,6 млрд

Ведомости

Решение польского антимонопольного регулятора (UOKiK) о штрафе «Газпрому» на $7,6 млрд за строительство газопровода «Северный поток — 2» является политически мотивированной попыткой оказать давление на российского экспортера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы надежно снабжавшего природным газом европейских потребителей», — сказала Захарова на брифинге.

В Москве не удивлены стараниям Варшавы затормозить строительство газопровода

«За решением Управления по защите конкуренции и потребителей стоит намерение в угоду Вашингтону — естественно, очевидно — за счет ЕСовских средств и давления на компании других стран воплотить идею создания альтернативного газового хаба для перепродажи американского сжиженного природного газа странам Восточной Европы», — подчеркнула представитель ведомства.

Россия сожалеет, что Польша полностью игнорирует принципы добросовестной конкуренции, интересы европейских потребителей и по существу подрывает европейскую энергетическую и экологическую безопасность.

Ранее UOKiK наложил общий штраф на пять европейских компаний (структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper) в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). 

Позднее «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение польского антимонопольного регулятора. В компании считают, что решение польского регулятора «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта “Северный поток – 2”». 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных