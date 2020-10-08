МИД РФ объяснил польский штраф «Газпрому» на $7,6 млрд
Решение польского антимонопольного регулятора (UOKiK) о штрафе «Газпрому» на $7,6 млрд за строительство газопровода «Северный поток — 2» является политически мотивированной попыткой оказать давление на российского экспортера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы надежно снабжавшего природным газом европейских потребителей», — сказала Захарова на брифинге.
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«За решением Управления по защите конкуренции и потребителей стоит намерение в угоду Вашингтону — естественно, очевидно — за счет ЕСовских средств и давления на компании других стран воплотить идею создания альтернативного газового хаба для перепродажи американского сжиженного природного газа странам Восточной Европы», — подчеркнула представитель ведомства.
Россия сожалеет, что Польша полностью игнорирует принципы добросовестной конкуренции, интересы европейских потребителей и по существу подрывает европейскую энергетическую и экологическую безопасность.
Ранее UOKiK наложил общий штраф на пять европейских компаний (структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper) в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд).
Позднее «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение польского антимонопольного регулятора. В компании считают, что решение польского регулятора «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта “Северный поток – 2”».